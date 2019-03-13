Підготовка до літа: Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом

Потап і Настя Каменських

У шанувальників пари тепер буде ще один привід вважати, що у Каменських і Потапа - роман

Настя Каменських і Потап продовжують підливати масла у вогонь, всіляко провокуючи чутки про свої можливі романтичні стосунки. То селфі зі спільних подорожей роблять, то сам Потап робить гучні заяви. Як наприклад, нещодавно, на питання гумориста Ігоря Ласточкіна "Мутиш з Каменських?" український репер без роздумів відповів "Так".

У будь-якому разі творчий дует дійсно дуже часто буває разом на різних подіях. І тут доводиться губитися в здогадах: вони і справді небайдужі один до одного, або все в рамках спільної творчості.

Так, одне з останніх фото, опублікованих на instagram-сторінці Насті Каменських знову викликало суперечки та гарячі обговорення. Так, співачка показала фото із залу, на якому позує не тільки зі своїм персональним тренером, але також і з Потапом.

Каменських лише уточнила, що на даний момент сильно готується до літа – приводить себе у форму.

"А ви як? На спортікє?" – уточнила у підписників Настя.

Настя Каменських і Потап в спортзалі (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники Камеснких і Потапа поспішили залишити свої коментарі під їх спільним фото:

"Потапик походу тільки Настею "милується" на тренуваннях"

"Хто на "спортике", а я на тортику))) Гарного дня"

"Я теж була сьогодні на тренуванні"

"Клааассс! Як і завжди! І Потап, здається, схуд! Йому дуже йде"

"Завжди на спорті!"

"Спорт це круто, а з пацанами ще й приємно"

"Ти така гарна, тобі так личить без макіяжу"

"Дуже мотивуєте почати підготовку до літа, Настя! Виглядаєте такою щасливою і енергійною на фото. Відразу видно: заняття спортом Вам у задоволення!"

"Усім у зал!"

"Настулька, ти така файна фігурка лялька"

"Цілий рік треба бути у формі, а то звикли до літа все підтягувати"

"Спортивна команда"

"Красені, спортсмени! Так тримати"

Спортивна Настя Каменських

Нагадаємо, раніше Настя зізналася, кого вважає найбільш жаданим чоловіком.

Також до цього Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах.