Підготовка до літа: Настя Каменських показала спортивний ранок з Потапом

У шанувальників пари тепер буде ще один привід вважати, що у Каменських і Потапа - роман
Настя Каменських і Потап продовжують підливати масла у вогонь, всіляко провокуючи чутки про свої можливі романтичні стосунки. То селфі зі спільних подорожей роблять, то сам Потап робить гучні заяви. Як наприклад, нещодавно, на питання гумориста Ігоря Ласточкіна "Мутиш з Каменських?" український репер без роздумів відповів "Так".
У будь-якому разі творчий дует дійсно дуже часто буває разом на різних подіях. І тут доводиться губитися в здогадах: вони і справді небайдужі один до одного, або все в рамках спільної творчості.
Так, одне з останніх фото, опублікованих на instagram-сторінці Насті Каменських знову викликало суперечки та гарячі обговорення. Так, співачка показала фото із залу, на якому позує не тільки зі своїм персональним тренером, але також і з Потапом.
Каменських лише уточнила, що на даний момент сильно готується до літа – приводить себе у форму.
"А ви як? На спортікє?" – уточнила у підписників Настя.
Настя Каменських і Потап в спортзалі (фото: instagram.com/kamenskux)
Шанувальники Камеснких і Потапа поспішили залишити свої коментарі під їх спільним фото:
Спортивна Настя Каменських
Нагадаємо, раніше Настя зізналася, кого вважає найбільш жаданим чоловіком.
Також до цього Потап захопив стильним селфі з сережками у вухах.