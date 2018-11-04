"Подарунок Тілля": Лобода перестала приховувати роман з лідером Rammstein

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Фанати вважають, що однакові аксесуари у артиста і доньки Лободи — прямий натяк на відносини

Опальна українська артистка Світлана Лобода, яку нещодавно з лікарні в Москві забирав лідер легендарної рок-групи Rammstein, знову дала відвертий натяк на відносини з музикантом. Фанати помітили, що її дочка носить таку ж прикрасу, як і Тілль. Свої здогадки вони висловили під недавньою публікацією співачки в Instagram.

Відео: (instagram.com/lobodaofficial)

Шанувальники помітили, що у Єви на шиї висить така ж брошка-краватка, як у Тілля Ліндеманна.

Фото: (wikiwand.com)

"Єва — диво, безумовно, сінг теж. Люблю її пісні! Дуже. Але... хлопці, хіба ніхто не вловив ще один підтекст цього посту??? Судячи з коментарів, ніхто не звернув увагу на прикрасу-брошку Єви у вигляді мухи (вибачте, не знаю як воно правильно називається). А тепер загугліть фото Тіля Ліндеманна — о диво, він теж любить одягати брошки-краватки у вигляді комах. Збіг - не думаю. Не могла Світлана Лобода так "спалитися", — пише один з коментаторів.

Скріншот коментаря поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Інші фанати також помітили певну схожість у прикрасах.

"На шиї у Евочки подарунок Тілля?", "Брошка яку носив Тіль )))) тепер носить Єва )))", "Світлана, не підкажете, де Тілль таку висульку купив? Таку ж хочу, а тут ще й вашої донечки така ж", "Блін, ви помітили брошку Тілля на її шиї?", – помітили користувачі.

Скріншот коментарів поста облікового запису instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, що Тілля Ліндеманна розпитали про "подружку Лободу"

До цього Ліндеманн різко висловився про сімейне життя.

Відео: (video.rbc.ua)