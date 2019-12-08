"Подарунки під ялинкою": Горбунов виклав фото з двома жінками

Юрій Горбунов (Фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Чоловік Каті Осадчої показав, як проводить час без неї

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов виклав на свою сторінку в Instagram знімок зі своїми зірковими колегами - балериною і членом журі шоу "Танці з зірками" Катериною Кухар і ведучою Василісою Фроловою.

Фото було зроблено в одному зі столичних готелів. На ньому можна побачити Горбунова, одягненого в чорний діловий костюм. Він обіймає Кухар, одягнену у кремову сукню з рюшами і вишитими візерунками. Її вбрання доповнили туфлі, схожі на пуанти.

Поруч з ними позувала Фролова. На ній можна побачити білосніжну сукня прямого крою та золоті аксесуари. Кадр був зроблений на тлі новорічної ялинки.

"Як подарунки під ялинкою!" - підписав фото Горбунов.

Шанувальники Юрія оцінили його супутниць. Багато коментаторів порівняли Василісу Фролову з Умою Турман, а от Катерину Кухар розкритикували.

Катя, Юра і Ума Турман!

Такі шикарні!!!

Яке дивна взуття у балерини: і не туфлі, і не пуанти.

Теж звернула увагу на туфлі, дуже цікаві, мабуть слабо ми орієнтуємося в тонкощах балету)

Що з ніжкою у мадам?!

Балерина стає більше світською левицею, ніж балериною...

Скріншот: instagram.com/gorbunovyuriy

Скріншот: instagram.com/gorbunovyuriy

Скріншот: instagram.com/gorbunovyuriy

Нагадаємо, раніше Горбунов розкрив зворушливі деталі весілля з Осадчою. Зазначимо, що закохані розписалися на початку 2017 року буквально за два тижні до появи на світ синочка Івана. Свій роман пара тримала в таємниці, але уважні шанувальники помітили, що ведучих пов'язує щось більше, ніж робочі відносини. Тепер Катя і Юрій – щаслива зіркова сім'я. Вони разом не тільки в кадрі, але і вдома. Вільний час ведучі воліють проводити e подорожах. Так, зовсім недавно пара повернулася з Риму, де встигла зловити останні теплі осінні промені.