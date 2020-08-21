Подарував цілих два! Наречена Володимира Остапчука похвалилася кільцями на заручини

Володимир Остапчук та Христина Гірник (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Під час подорожі до Стамбула шоумен зробив коханій пропозицію

На днях стало відомо, що відомий телеведучий Володимир Остапчук знову одружується - в річницю знайомства він зробив пропозицію своїй дівчині, нотаріусу Христині Горняк, на що та відповіла згодою. Романтичне освідчення відбулося 19 серпня під час прогулянки на яхті в Стамбулі, де зараз відпочивають закохані.

Пара поділилася у своїх соцмережах щасливими кадрами з морської прогулянки, а тепер Христина вирішила на прохання підписників показати кільце, яке їй подарував обранець. На подив багатьох, їх виявилося навіть два!

Так, перше кільце, з яким Володимир попросив руку і серце Христини - "репетиційне", яке вона зможе носити щодня як аксесуар. Його ведучому допомогла вибрати подруга дівчини, проте він вирішив, що його наречена сама вибере каблучку з каменем, про яку завжди мріяла.

"Вова побоявся вибрати кільце для заручин класичне з каменем, тому він купив кільце в Tiffany, яке я буду носити повсякденно, як я і люблю. А кільце мрії ми купили сьогодні разом. Тепер у мене є два кільця, але це не тому, що перше не сподобалося, а тому що він вирішив, щоб я його сама вибрала", – зазначила Христина Горняк.

Каблучку з коштовним камінням пара вибрала в Стамбулі на наступний день після пропозиції. Щаслива наречена показала в розділі сториз обидві прикраси і подякувала коханому.

Христина Горняк показала, які кільця Остапчук їй подарував на заручини (фото: instagram.com/kristygor)

Нещодавно Остапчук став офіційно холостим, і його розлучення з дружиною Оленою Войченко супроводжувався гучними скандалами. Нова обраниця телеведучого вже познайомилася з дітьми ведучого від попереднього шлюбу - 7-річною донькою Емілією і 2-річним сином Еваном-Олександром.

Володимир Остапчук зробив пропозицію Христині Горняк під час морської прогулянки (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, Володимир Остапчук подарував своїй обраниці розкішний позашляховик Range Rover, про який красуня мріяла цілих 10 років.

До цього Володимир Остапчук висловився про хайп на скандалі з розлученням і зоряну хворобу.