"Чому без дружини?" Топалов спантеличив одиноким фото на весіллі сестри

Фото: Влад Топалов і Регіна Тодоренко (instagram.com/vladtopalovofficial)

Музикант знову назвав себе молодоженом

Влад Топалов зізнається, що завжди сумує за дружиною Регіною Тодоренко і сином Михайлом, якщо вони знаходяться в розлуці. Напередодні музикант написав душевний пост про те, що йому не вистачає поруч рідних і близьких, адже він полетів на весілля сестри Аліни в Таллін один. На сторінці в Instagram музикант показав фото зі свята.

Співак позує в сірій футболці та білих штанях з табличкою на англійській мові, яка говорить: "Молодята". Звичайно, мова йшла про сестру артиста і її чоловіка, але Влад вирішив приміряти цей статус і на себе, адже зовсім недавно він сам був у ролі нареченого – 3 липня співак відзначив пишне весілля з Регіною Тодренко в Італії. До речі, організатором свята тоді виступила сестра Влада, Аліна.

"Эээппп! Це я! Молодожон!" - з гумором підписав Топалов знімок, на якому мружитися від сонця, стоячи на терасі закладу, де, скріш за все, проходило свято.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Шанувальники Влада поспішили привітати артиста і його сестру, а деякі жваво цікавилися, чому співак прилетів в Таллін без дружини.

"Красунчик!", "Чому без дружини?", "Сама чудова сім'я! Будьте щасливі!", "Вітаю сестричку!", "Цей статус вам дуже йде!", "Краса!", "Круто", "Влад, красень", - писали коментатори.

Скріншот коментарів

Раніше артист показала фото з вагітною сестрою-неареченою і залишив для неї зворушливі слова і привітання. "Моя маленька дівчинка! Ти вже зовсім велика! Я не вірю своїм очам і вухам. Я в Талліні. Прилетів видавати тебе заміж. Що відбувається?! Як все так швидко закрутилося? У вересні ти подаруєш нам ще одного племяшку або племінницю!" - повідомив він радісну новину шанувальникам.

Фото: Влад Топалов з сестрою (instagram.com/vladtopalovofficial)

Нагадаємо, що Влад Топалов зважився на несподіване зізнання про італійське весілля з Регіною Тодоренко.

Також Регіна Тодоренко розчулила мережу пристрасним поцілунком з Владом Топаловим на їх весіллі в Італії.