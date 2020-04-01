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Чому Настя Каменських не носить обручку – несподівана причина

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.04.2020 - 14:33
Чому Настя Каменських не носить обручку – несподівана причина
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка взяла участь у шоу Нового каналу «СуперІнтуїція» і розкрила несподіваний факт про себе на зйомках проекту

Настя Каменських і Потап зіграли весілля майже рік тому. Через пару місяців співачку почали помічати без обручки, через що в мережі поповзли чутки про розставання знаменитої парочки. Однак соцмережі люблять все перебільшувати й робити висновки лише за кількома фото. На зйомках шоу «СуперІнтуїція» Настя нарешті розповіла, чому вона рідко носить обручку.

– Зазвичай я не ношу каблучки, навіть обручку, – відверто каже артистка. – Адже були випадки, коли на концерті нахиляєшся, стоячи на сцені, руки опускаєш у натовп, вітаєшся. А потім дістаєш їх – а каблучок вже немає!

Чому Настя Каменських не носить обручку – несподівана причина

Цей неприємний факт розкрився, коли Насті потрібно було відгадати незнайомця, захованого в ящику з отворами. За правилами шоу, зіркам потрібно засунути руку в ящик і намацати підказку, щоб вгадати категорію людини, яка всередині. Перед цим Настя зняла свою обручку, бо це, на жаль, вже стало для неї звичкою.

«СуперІнтуїція» – щосереди о 19:00 на Новому каналі.

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Новини України Настя КаменськихПотап
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