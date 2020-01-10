Побували в пеклі: Альона Вінницька відверто зізналася, чому у неї немає дітей

Альона Вінницька (фото: прес-служба)

Вінницька підкреслює, що готова завести дитину

Найчастіший питання, яке задають 45-річної Альони Вінницької, пов'язаний з дітьми. Співачка відверто зізналася журналістам в рубриці «Кава з перцем» програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», що відбувається останнім часом в її життя.

Альона Вінницька - відома співачка і телеведуча. Її кар'єра і особисте життя часто обговорюється у ЗМІ. І останнім часом журналісти тактовно або прямо в лоб часто питають її про дітей.

«Це природно, що у людей і у журналістів виникає питання: «Чому до цього часу немає дітей на тлі такого тривалого сімейного життя?» Я ніколи не розповідаю подробиць, чому так не сталося», - зізналася «Зірковому шляху» співачка.

Альона Вінницька та Сергій Большой (фото: instagram.com/alenavinnitskaya)

Альона Вінницька та Сергій Большой разом вже 26 років, але за цей час у них так не з'явився малюк. І тільки близькі люди знають, що рік тому в родині пари почалася низка смертей. Один за одним почали йти родичі Олени та Сергія. А після всього, що сталося захворіла мама співачки.

«Ми в якійсь мірі побували в пеклі. І я стала частіше забирати її додому. Тому буває так, що чоловік може залишитися ночувати в Києві. Не те, що ми не живемо разом. Просто бувають такі сімейні моменти, щоб всім скопом не сидіти один в одного на голові», - поділилася Олена Вінницька.

Незважаючи на те, що останнім часом відбувалося у їхній родині, Альона Вінницька продовжує сподіватися, що у неї з Сергієм все-таки з'явиться дитина.

«У мене є така готовність, незважаючи ні на що. І я все-таки думаю, що і в цьому відношенні вищі сили, Всесвіт все-таки зроблять ще одне диво і це станеться», - зізналася співачка в програмі «Зірковий шлях».

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