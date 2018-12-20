Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

23-річна Наталія Петрик зі Львова стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A.Tan plus
Переможниця проекту Модель XL 23-річна львів'янка Наталья Петрик прикрасила обкладинку відомого глянцевого журналу Elle Ukraine. Відповідним знімком вона поділилася на сторінці в Instagram.
Пишна красуня позує в лаковому плащі від українського дизайнера Андре Тана. Гладко зачесане назад волосся надає її образу суворої елегантності.
"Ось і стали ми один в одного першими. Безмежна вдячність усій команді, яка створила цей результат", - написала Наталя.
Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)
Також вона подякувала Андре Тану за підтримку і можливість долучитися до світу модної індустрії.
"Спасибі за підтримку і екскурс у світ фешн-показів та неймовірні образи", - зазначила дівчина.
Вона залишила теплі слова на адресу головного редактора Elle Ukraine Соні Забуги, висловивши вдячність за віру в неї як у модель.
Скрін: instagram.com/nataliapetryk
Шанувальники Петрик захопилися її досягненнями і щиро за неї пораділи.
"Молодець!", "Шикарна", "Обожнюємо і радіємо кожному твоєму успіху. Ти зірочка, яка яскраво світить і ніколи не згасне, завдяки своїй наполегливості", "Чарівна", - відзначали коментатори.
Скріншоти коментарів (instagram.com/nataliapetryk)
Також раніше дівчина поділилася знімками з бекстейджа фотосесії для глянцю і показала спільне фото на даху з Андре Таном.
Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)
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Відео: РБК-Україна