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Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Lite » Зірки 20.12.2018 - 21:04
Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю
Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

23-річна Наталія Петрик зі Львова стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A.Tan plus

Переможниця проекту Модель XL 23-річна львів'янка Наталья Петрик прикрасила обкладинку відомого глянцевого журналу Elle Ukraine. Відповідним знімком вона поділилася на сторінці в Instagram.

Пишна красуня позує в лаковому плащі від українського дизайнера Андре Тана. Гладко зачесане назад волосся надає її образу суворої елегантності.

"Ось і стали ми один в одного першими. Безмежна вдячність усій команді, яка створила цей результат", - написала Наталя.

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Також вона подякувала Андре Тану за підтримку і можливість долучитися до світу модної індустрії.

"Спасибі за підтримку і екскурс у світ фешн-показів та неймовірні образи", - зазначила дівчина.

Вона залишила теплі слова на адресу головного редактора Elle Ukraine Соні Забуги, висловивши вдячність за віру в неї як у модель.

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Скрін: instagram.com/nataliapetryk

Шанувальники Петрик захопилися її досягненнями і щиро за неї пораділи.

"Молодець!", "Шикарна", "Обожнюємо і радіємо кожному твоєму успіху. Ти зірочка, яка яскраво світить і ніколи не згасне, завдяки своїй наполегливості", "Чарівна", - відзначали коментатори.

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Скріншоти коментарів (instagram.com/nataliapetryk)

Також раніше дівчина поділилася знімками з бекстейджа фотосесії для глянцю і показала спільне фото на даху з Андре Таном.

 

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Нагадаємо, раніше моделі з формами розповіли, як працюється в Україні.

Ми вже писали про те, що українська супермодель Аліна Байкова повністю роздяглася для відвертої фотосесії.

Також стало відомо, що супермодель зі світовим ім'ям Сінді Кроуфорд опинилася на межі розлучення з чоловіком - вона зняла з пальця обручку.

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Відео: РБК-Україна

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