Переможниця Модель XL потрапила на обкладинку модного глянцю

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

23-річна Наталія Петрик зі Львова стане обличчям нової колекції весна-літо 2019 A.Tan plus

Переможниця проекту Модель XL 23-річна львів'янка Наталья Петрик прикрасила обкладинку відомого глянцевого журналу Elle Ukraine. Відповідним знімком вона поділилася на сторінці в Instagram.

Пишна красуня позує в лаковому плащі від українського дизайнера Андре Тана. Гладко зачесане назад волосся надає її образу суворої елегантності.

"Ось і стали ми один в одного першими. Безмежна вдячність усій команді, яка створила цей результат", - написала Наталя.

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Також вона подякувала Андре Тану за підтримку і можливість долучитися до світу модної індустрії.

"Спасибі за підтримку і екскурс у світ фешн-показів та неймовірні образи", - зазначила дівчина.

Вона залишила теплі слова на адресу головного редактора Elle Ukraine Соні Забуги, висловивши вдячність за віру в неї як у модель.

Скрін: instagram.com/nataliapetryk

Шанувальники Петрик захопилися її досягненнями і щиро за неї пораділи.

"Молодець!", "Шикарна", "Обожнюємо і радіємо кожному твоєму успіху. Ти зірочка, яка яскраво світить і ніколи не згасне, завдяки своїй наполегливості", "Чарівна", - відзначали коментатори.

Скріншоти коментарів (instagram.com/nataliapetryk)

Також раніше дівчина поділилася знімками з бекстейджа фотосесії для глянцю і показала спільне фото на даху з Андре Таном.

Фото: Наталія Петрик (instagram.com/nataliapetryk)

Нагадаємо, раніше моделі з формами розповіли, як працюється в Україні.

Ми вже писали про те, що українська супермодель Аліна Байкова повністю роздяглася для відвертої фотосесії.

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Відео: РБК-Україна