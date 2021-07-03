Переможниця "Холостяка 11" розкрила, що допомогло їй впоратися з розлученням і схуднути

Вона супроводила публікацію ефектним фото, на якому зображена, коли сидить на античних сходах. На Богдан - стильне біле плаття з високим розрізом на стегні і трендовий чокер на шиї. Волосся дівчина залишила розпущеним, а також обійшлася без взуття.

Анна Богдан розкрила секрети боротьби з депресією і зайвими кілограмами (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Турагент зізналася, що розлучення було важким періодом в її житті - як і для багатьох.

"Розставання - одне з найважчих рішень, яке ми коли-небудь приймаємо в повсякденному житті. Нас душать спогади, моменти, "загальні" пісні, місця ... Нам важко зважитися на крок, який змінить якщо не всю, то хоча б більшу частину життя. І, як багато хто знає, розставання, точніше розлучення, було і в моєму житті", - зазначила Анна.

Разом з цим прийшла й інша проблема - вона стала заїдати стрес і печаль і в підсумку поправилася на 16 кілограмів.

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"Пам'ятаю, перший час, депресію я заїдала. На сніданок, обід і вечерю у мене було тільки солодке. Для багатьох цукор - є заспокійливим і антидепресантом. Начебто поїв тортик і відразу настрій піднявся. Чи надовго? Ні. І ми знову тягнемося за солодким. Так було і в моєму випадку... ну про зайвих 16 кг, як наслідок, згадувати не варто", - поділилася обраниця Заливако.

Однак дівчині вдалося взяти себе в руки і налагодити як душевний, так і фізичний стан. У цьому їй допомогли кілька речей, про які Богдан детально розповіла.

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"Так от, коли я вирішила серйозно зайнятися собою і цілеспрямовано виходити з цього стану, я виділила кілька пунктів, які мені допомогли:

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1. Тренажерний зал. Як би це банально не звучало, спорт підвищує настрій, додає впевненості в собі і точно «вимикає» в вас стан жертви.

2. Психолог. Я почала по-іншому дивитися на речі і оцінювати ситуацію.

3. Курси психології. Ось там я почала розуміти як реагувати на певні речі, і почала любити найголовнішу людину в своєму житті. Себе саму.

4. Подорожі. Зовсім неважливо, куди це буде поїздка - за межу міста або в іншу країну. Важливо те, що ви зміните обстановку. А це завжди позитивно впливає на стан людини.

5. Обов'язково раджу спробувати щось нове. У мене це був бокс і флай йога... ну а потім і стрибок з парашутом, загалом, в такому випадку, ви отримуєте нове джерело натхнення і нові емоції.

6. Книга. Знову ж таки, дуже банально, але перевірено на собі. Книга (якщо вона цікава) буде вас відволікати від усього негативного у Вашому житті. Мої фаворити були: "Парадокс пристрасті", "Хочу і буду", "Як перестати турбуватися і почати жити", - розписала свій план "порятунку" Анна.

Вона додала, що лікує також і час.

"У будь-якому випадку скажу, час лікує все. Так, довго. Так, важко. Так, боляче. Але коли ви робите такий усвідомлений крок, ви відкриваєте двері зовсім в інше життя", - мотивуюче підсумувала кохана Холостяка.