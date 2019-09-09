Переможниця Холостяк 9 зважилася на чесне зізнання про весілля

Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)

Дівчина відповіла на запитання підписників

Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова – відкрита і товариська пара. Закохані залишилися разом після фіналу проекту і постійно доводять, що їхні почуття з часом міцніють і стають більш глибокими і зрілими. Так, Микита і Даша проводять дозвілля разом, багато подорожують, спілкуються з загальними друзями і зізнаються, що їм ніколи не нудно удвох. Нещодавно пара роздяглася на камеру і показала свої тату, також Даша часто влаштовує інтерактиви з підписниками в Instagram і охоче відповідає на їхні запитання.

Животрепетною темою було і залишається питання про весілля екс-холостяка і його обраниці. Але Даша зізнається – вони не поспішають з доленосним рішенням. "Весілля поки не плануємо", - відповіла на запитання однієї з підписниць дівчина.

Також вона розповіла, що для неї найважливіше у стосунках. "Довіра, повага, щирість і підтримка", - перерахувала обраниця Микити.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Крім того, Даша розсекретила найближчі поїздки з коханим – пара планує відправиться в Італію та Іспанію.

Також шанувальники дівчини дізналися про неї багато нового. Так, найдорожчою покупкою в її житті став телефон, її улюблений колір – чорний, після проекту вона підтримує стосунки зі своїми екс-конкурентками Наташею і Юлею, а її зріст становить 165 см.

Скріншот коментарів

Відповівши на питання допитливих підпинсків, Даша опублікувала фото в білизні, підігрівши їх інтерес. Вона позувала в черному комплекті і масивних кросівках.

Фото: Дарія Квіткова (instagram.com/kvittkova)

Раніше Дар'я Квіткова розповіла про шалений ритм життя і нестачі часу на прості повсякденні радості.