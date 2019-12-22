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Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.12.2019 - 17:32
Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фото
Даша Квіткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Даша Квіткова показала, як готується до Нового року 2020

Переможниця дев'ятого сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Даша Квіткова зізналася, що всіма шляхами намагається створити новорічний настрій, незважаючи на те, що в Україні зовсім не зимова погода.

На свою сторінку в Instagram вона виклала яскраві фото, зроблені поряд з одним зі столичних барів. Заклад прикрашений ялинковими гілочками, новорічними іграшками, пряниками та льодяниками.

Обраниця Холостяка 9 Микити Добриніна зробила кадр на фоні цієї краси. На Квітковой був одягнений легкий світлий кежуал-костюм.

"Кажуть, що через кілька днів вже піде сніг. Давайте, тільки чесно, ви вже чекаєте хуртовину, снігових баб, замерзлі бурульки і гри в сніжки? Шапки-вушанки, мокрі рукавички і теплі еко-шубки?" - написала в мережі Даша Квіткова.

Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фотоДаша Квіткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Також вона поцікавилася у фоловерів: "Ким ви мріяли стати у дитинстві?"

Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фотоДаша Квіткова (Фото: instagram.com/kvittkova)

Шанувальники дівчини перерахували різні професії і поділилися своїми мріями, а також оцінили яскраві фото коханої Добриніна:

  • Ніби сидить прекрасна королева!
  • Чарівна...
  • Як красиво!
  • Які фото!
  • Така гарненька.

Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фото

Скріншот: instagram.com/kvittkova

Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фото

Скріншот: instagram.com/kvittkova

Переможниця Холостяк 9 поділилася яскравими передноворічними фото

Скріншот: instagram.com/kvittkova

Нагадаємо, раніше обраниця Холостяка 9 розговорилася про головне у відносинах.

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