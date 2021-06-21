Переможниця Холостяк 11 розповіла, яким повинен бути справжній чоловік

Обраниця головного героя романтичного реаліті-шоу Холостяк 11 Михайла Заливако Анна Богдан зараз разом з коханим насолоджується відпочинком в Туреччині, де вже виконала свою давню мрію . Однак крім пристрасних кадрів з коханим дівчина ділиться і більш серйозним контентом - так, вона поміркувала про те, яким повинен бути справжній чоловік.

На знімку Богдан відображена на краю басейну в короткій золотистій сукні. Дівчина демонструє стрункі ніжки, а поруч стоять її босоніжки на підборах.

Анна Богдан похвалилася стрункими ніжками і назвала важливі якості в чоловіках (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Обраниця Холостяка зізналася, що після прочитання постів сильної статі про те, якими повинні бути жінки, вона була вражена, адже список вимог чи не нескінченний.

"Так багато читаю постів у чоловіків, про те, якими повинні бути ми - жінки. Список іноді такоооой величезний, що шокує. Напевно, при відборі в армію і то вимог менше. Ну і нехай. Дівчата, тепер наша черга. Який ваш ідеальний чоловік? І друге питання (природно, назріло воно після останніх моїх сторіс) чоловік може мити посуд, і разом з жінкою прибирати житло? Або це суто обов'язок слабкої статі?" - поцікавилася у підписниць Анна.

Дівчина вирішила дати "відповідь" і розповіла, яким, на її думку, повинен бути справжній чоловік.

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"Ось я вважаю, що чоловік - це той, який не боїться взяти відповідальність за жінку і надалі - за сім'ю. Той, який не створює проблем, а навпаки - допомагає їх вирішити. Тільки в казках люди ніколи не лаються і живуть душа в душу без сварок. Але, в моєму уявленні - чоловік завжди допоможе знайти компроміс і адекватно пояснить свою точку зору... а не "я мужик, значить буде по-моєму!" Ну і звичайно, чоловік - це той, який на прохання про допомогу від жінки не скаже "Я тобі що, каблук?", а дійсно допоможе!"- поділилася Богдан.

У коментарях фоловери почали ділитися своїм баченням справжнього чоловіка, не забуваючи і про компліменти для обраниці Заливако.