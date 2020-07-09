Переможниця Холостяк-10 розсекретила нового коханого:він набагато старше

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша Ульянова зважилася на зізнання про особисте життя

Переможниця проекту Холостяк-10 Даша Ульянова не змогла пробачити Максу Михайлюку інтимну близькість з однією з учасниць – пара розбіглася, але кожен з них встиг зустріти нову любов! І якщо головний герой вже встиг розсекретити кохану-модель, то його екс-обраниця зважилася розповісти про зміни в особистому житті у відвертому інтерв'ю YouTube-проекті "Без комплексів".

Виявилося, що новий чоловік дівчини набагато страше її, в минулому був одружений. Він задаровує кохану подарунками і всіляко піклується про неї.

"Ми познайомилися в компанії, якось все зав'язалося. Він старший на 20 років. Йому зараз 43. Він розлучений, дітей начебто немає", - розкрила деякі подробиці про обранця Даша. Також вона додала, що на момент запису інтерв'ю пара зустрічалася близько місяця.

Даша Ульянова володіє ефектною зовнішністю (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Я хотіла хороше ставлення – я його отримую", – зізнається щаслива дівчина. А її чоловік, у свою очергу, "кайфує" від того, що з ним поруч омріяна багатьма популярна красуня.

Дорослий бойфренд Даші робить їй дорогі брендові подарунки. Наприклад, босоніжки Louis Vuitton і сумку Balenciaga.

"Я ним не кручу, але якщо мені щось потрібно – я кажу прямо. Це він сам купив. Але потім мені захотілося ще одну сумочку..." - кокетливо зазначила дівчина.

Переможниця Холостяк-10 зізнається, що зовсім не відчуває різницю у віці при спілкуванні з коханим.

Відео: YouTube/Олицкая

"Я йому завжди кажу: "Я кайфую з тобою, тому що я не відчуваю ні якусь там ментальну різницю, фінансову, вікову. Ми рівні. Ржем постійно, шлях до мого серця лежить через жарти. Я дуже люблю сміятися", - говорить вона.

Нагадаємо, що раніше Холостяк-10 Макс Михайлюк показав романтичний політ над нічним Києвом з новою коханою, української моделлю Дашею Хлистун.