Як і раніше прекрасна: Брітні Спірс похвалилася залізним пресом у відвертому топі

Брітні Спірс заполонила собою весь інтернет-простір. Всьому виною гучний судовий розгляд: рідні та близькі співачки вирішували, кому дістанеться право бути опікуном знаменитої співачки. А також рух #FreeBritney, яке покликаний зупинити знущання над популярною співачкою і дай їй свободу самій розпоряджатися своїми грошима. Так, суд вже виніс рішення про те, що опікуном Брітні Спірс до лютого 2021-го року залишиться її батько. Але сама 38-річна зірка з командою адвокатів продовжує боротьбу.

Нове фото Брітні Спірс (фоп: instagram.com/britneyspears)

Вона також повідомила, що рух #FreeBritney – зовсім не проста instagram-розвага, так як їй дійсно потрібна допомога. «...У Брітні немає ніяких проблем зі здоров'ям або дітьми, які б варто було приховувати від громадськості. Вона вітає і цінує підтримку своїх численних шанувальників. Це зовсім не теорія змови чи жарт», – повідомили адвокати Спірс від імені співачки. Раніше батько виступив із заявою, в якому жорстко розкритикував спроби фанатів допомогти співачці.

Співачка, як і раніше, прекрасна, вважають фанати (фото: instagram.com/britneyspears)

Тим часом, Брітні продовжує активно постити в своєму блозі. Одне з останніх фото вона присвятила знову вбранню і своїй зачісці. Дівчина позує в кроп-топі свого улюбленого фасону, який відкрив її накачаний живіт. В доповнення до образу вона зробила гладку укладку і досить яскравий макіяж. «Тільки що зняла це сьогодні! Ні, це не частина проекту троянд... Але, у мене був ще один відмінний hair day!», – написала вона. Шанувальники відзначили, що виглядає Брітні просто відмінно, незважаючи на хвилюючі події. Багато хто також вкотре висловив занепокоєння, помітивши сумний погляд Спірс і припустивши, що вона заплакана.