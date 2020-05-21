По-особливому вишукано: Лілія Ребрик захопила розкішним етно-образом у повітряному платті-вишиванці

Лілія Ребрик і на карантині продовжує виходити в ефір і вражати шанувальників і глядачів стильними і елегантними образами. Теледіва є справжньою іконою стилю і зразком для наслідування для багатьох жінок. У день вишиванки 21 травня багато знаменитостей похвалилися колоритними етно-луками - наприклад, вагітна Джамала показала цілу колекцію розкішних суконь-вишиванок. Звичайно ж, Лілія теж не упустила випадку і вийшла в ефір у вбранні в національному стилі.

Ведуча приміряла повітряне біле плаття-вишиванку з небесно-блакитною вишивкою і доповнила яскравий образ широким поясом, намистом і великими сережками в тон. Волосся артистка вклала гарними локонами і зробила ніжний макіяж.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Разом зі своїми співведучими, які також красувалися у вишиванках, Ребрик влаштувала атмосферну фотосесію на зеленій галявині у дворі студії. За словами зірки, це зручне вбрання, яке привертає увагу.

"Вишиванка - це зручно, красиво і по-особливому вишукано. З чим би ви її не одягнули - піднесений настрій і увага оточуючих - гарантовані. Зі святом, дорогі мої, з Днем вишиванки. Сьогодні в ефірі @ranok_ua з гордістю одягнула вишивану сукню від @polonets_official. А ви сьогодні вдягнете вишиванку? Які традиції щодо вишиванок маєте у власних родинах? Пам'ятаєте як у вас з'явилася перша вишиванка? Ви її купували, вишивали власноруч чи, може, отримали у спадок? Діляться своїми історіями!" - пише Лілія.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Захоплені шанувальники залишили ведучій безліч душевних відгуків і відзначили, що її сукня схоже на весільну.

Дуже гарно, плаття неймовірне і Ви теж

Ліля, Ви дуже гарна!!! І вишиванка у Вас супер!!!

Дуже вишукано!

Яка гарна сукня! Піде і під весільну

Неймовірна краса

Красуня

Сукня, як весільна

Ліля, Ви наша зіронька! Така легка та весняна!

Вишиванка просто неперевершена, наче весільне вбрання

Дуже дуже красива

Гарне плаття ! Можна використати його ,як весільну сукню

Неймовірно красива

Скріншот коментарів

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