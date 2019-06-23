"По-справжньому щасливі": Потап розчулив романтичним фото з Настею Каменських

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

Шанувальники прийшли в захват від душевного фото співачки і продюсера

Потап і Настя Каменських відкрито демонструють свої почуття на публіці. Парі більше непотрібно ховатися, адже рівно місяць тому, 23 травня, вони стали чоловіком і дружиною! Тепер на їх сторінках в Instagram можна спостерігати безліч романтичних спільних фото і зізнань у коханні один одному, що по-справжньому радує шанувальників пари, які давно запідозрили між співачкою і продюсером хімію. На сторінці Потапа з'явилося нове фото з дружиною, яку він уклав у міцні обійми.

На знімку Настя буквально світиться від щастя. Вона міцніше притулилася до коханого чоловіка і тримає на руках домашнього вихованця. На ній – вбрання з леопардовим принтом, а Потап відображений у світло-жовтій футболці з великій написом.

Шанувальники почали милуватися тим, як щастя змінило артистів. А також привітати їх зі святом молодої сім'ї – місяці спільного життя в шлюбі. Серед іншого, фани зірок бажали їм швидше стати батьками.

Фото: Настя Каменських і Потап (instagram.com/kamenskux)

"Супер!", "Які щасливі!", "Класні!", "Пахне щастям!", "Так схожі!", "Дитинку вам пора няньчити", "Такі щирі, такі справжні!", "Сім'я в зборі", "Потрібно вже дует відновлювати", "З першої мікро датою! Місяць як ви радуте нас! І місяць як ви офіційно більше не в тиші! Кайф! Любові вам!" - щиро бажали коментатори.

Скріншот коментарів

У сторіз Instagram раніше щаслива Настя похвалилася тим, що чоловік забрав її після гастролей і зустрів з квітами. Разом з Потапом вона їхала в машині додому і не приховувала свого щастя опинитися поруч з коханою людиною.

Фото: instagram.com/kamenskux

Раніше Настя Каменських у шкіряному комбінезоні показала струнку фігуру і довгі ніжки.

Нагадаємо, що засмагла Настя Каменських без грама макіяжу захопила образом в білій сукні.