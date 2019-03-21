"По-іншому не вмію": Тодоренко розбурхала мережу міркуваннями про дітей і кар'єру

Молода мама Регіна Тодоренко намагається якомога більше часу проводити зі своїм синочком Михайлом. Саме тому вона прийняла вольове рішення організувати зйомки шоу "П'ятниця з Регіною" у себе вдома, а також взяла малюка з собою в ОАЕ, адже дитина все ще на грудному вигодовуванні. Ведуча із задоволенням ділиться зі своїми читачами поки невеликим досвідом материнства і з задоволенням вислуховує поради. В Instagram вона поміркувала на тему поєднання кар'єри і материнства, а також виховання дітей у французьких сім'ях.

Регіна всерйоз захопилася популярною книгою Памели Друкерман "Французькі діти не плюються їжею. Секрети виховання з Парижа". Особливу увагу зірки привернуло твердження, що француженки самодостатні і не вважають за потрібне сидіти в декретній відпустці 3 роки. У неї виникло питання: як їм вдається бути однаково успішними в роботі і реалізованими в материнстві?

"Була АбуДаби. Що можу сказати, що місто не бачила, була тільки в ФерраріПарку, встигла покататися на 3-х гірках, а там близько 18 атракціонів. Але поки з дітьми тільки так. По-іншому я ще не вмію, але буду вчитися. До речі, хто читав "Французькі діти не плюються їжею"? За словами автора, француженки дуже самодостатні і вважають свою свободу ключовою складовою їх життя, мало хто носиться як квочка зі своєю дитиною і сидить в декреті 3 роки (Дай Бог, щоб 3 місяці повозилися), але я ні в якому разі не засуджую, а навіть навпаки мене приваблює стиль життя паризьких дам. Просто у мене виникло в голові питання: Як? Як вони це роблять, поєднуючи материнство і роботу без якого-небудь збитку?" - поцікавилася Регіна, доповнивши текст пікантним пляжним фото в купальнику.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники зірки почали ділитися своєю думкою, відзначаючи, що в житті доводиться чимось жертвувати, адже бути однаково успішною у всіх сферах одночасно просто неможливо.

"Я читала, коли була вагітна. І думала що буду все робити як француженки. А тепер з реальним малюком на руках я теж думаю:"Як?! Як вони це роблять?!", "У цьому-то і проблема, що не без збитку. Це їм здається так, а потім діти виростають недолюблені і з купою внутрішніх проблем", "Мені здається, що вони це роблять на шкоду моральному здоров'ю своїх дітей", "По-перше, у них це вже частина менталітету. По-друге, у них шикарні ясла", "А ви хіба не це робите? По-моєму дуже навіть успішно", - підбадьорювали знаменитість коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася враженнями від відвідування сімейного парку розваг Legoland, куди давно мріяла потрапити.

Раніше Регіна Тодоренко показала фото в купальнику через три місяці після народження малюка.