"По-іншому не вмію": Тодоренко розбурхала мережу міркуваннями про дітей і кар'єру

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча поділилася враженнями від популярної книги для батьків

Молода мама Регіна Тодоренко намагається якомога більше часу проводити зі своїм синочком Михайлом. Саме тому вона прийняла вольове рішення організувати зйомки шоу "П'ятниця з Регіною" у себе вдома, а також взяла малюка з собою в ОАЕ, адже дитина все ще на грудному вигодовуванні. Ведуча із задоволенням ділиться зі своїми читачами поки невеликим досвідом материнства і з задоволенням вислуховує поради. В Instagram вона поміркувала на тему поєднання кар'єри і материнства, а також виховання дітей у французьких сім'ях.

Регіна всерйоз захопилася популярною книгою Памели Друкерман "Французькі діти не плюються їжею. Секрети виховання з Парижа". Особливу увагу зірки привернуло твердження, що француженки самодостатні і не вважають за потрібне сидіти в декретній відпустці 3 роки. У неї виникло питання: як їм вдається бути однаково успішними в роботі і реалізованими в материнстві?

"Була АбуДаби. Що можу сказати, що місто не бачила, була тільки в ФерраріПарку, встигла покататися на 3-х гірках, а там близько 18 атракціонів. Але поки з дітьми тільки так. По-іншому я ще не вмію, але буду вчитися. До речі, хто читав "Французькі діти не плюються їжею"? За словами автора, француженки дуже самодостатні і вважають свою свободу ключовою складовою їх життя, мало хто носиться як квочка зі своєю дитиною і сидить в декреті 3 роки (Дай Бог, щоб 3 місяці повозилися), але я ні в якому разі не засуджую, а навіть навпаки мене приваблює стиль життя паризьких дам. Просто у мене виникло в голові питання: Як? Як вони це роблять, поєднуючи материнство і роботу без якого-небудь збитку?" - поцікавилася Регіна, доповнивши текст пікантним пляжним фото в купальнику.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники зірки почали ділитися своєю думкою, відзначаючи, що в житті доводиться чимось жертвувати, адже бути однаково успішною у всіх сферах одночасно просто неможливо.

"Я читала, коли була вагітна. І думала що буду все робити як француженки. А тепер з реальним малюком на руках я теж думаю:"Як?! Як вони це роблять?!", "У цьому-то і проблема, що не без збитку. Це їм здається так, а потім діти виростають недолюблені і з купою внутрішніх проблем", "Мені здається, що вони це роблять на шкоду моральному здоров'ю своїх дітей", "По-перше, у них це вже частина менталітету. По-друге, у них шикарні ясла", "А ви хіба не це робите? По-моєму дуже навіть успішно", - підбадьорювали знаменитість коментатори.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко поділилася враженнями від відвідування сімейного парку розваг Legoland, куди давно мріяла потрапити.

Раніше Регіна Тодоренко показала фото в купальнику через три місяці після народження малюка.