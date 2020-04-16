Сергій Бабкін зізнався, чого йому не вистачає найбільше під час карантину

Сергій Бабкін (фото: instagram.com/babkin_official)

Артист закликає насолоджуватися весною

Популярний український артист Сергій Бабкін ексклюзивно в програмі «Ранок з Україною» на каналі «Україна» розповів, як вони з сім'єю проводять час на карантині і поділяють домашні обов'язки.

Сергій Бабкін вийшов на зв’язок з ведучими програми «Ранок з Україною» Лілією Ребрик та Анатолієм Анатолічем, щоб розповісти, як проводить час із сім’єю під час карантину.

«У дітей онлайн-школа, – з сумним виразом обличчя розповідає Сергій Бабкін в ефірі каналу «Україна». І пояснює свій настрій. – Раніше ж як було – о 8:00 вони виїжджали із дому, а поверталися о 17:00. А зараз – ось так – дуже часто просять їсти… Ми граємося з Єлисеєм, коли він повертається із прогулянки, а Снєжка порається на кухні, бо діти ж хочуть їсти, а я їй теж, звичайно, допомагаю – щось порізати, віднести, принести. Виїжджаємо досить рідко і лише для того, щоб купити продукти: молоко і те, що можна зберігати тривалий час».

Артист виступить на святковому концерті «Українська пісня року», який канал «Україна» покаже напередодні Великодня, 18 квітня, о 20:45. Та настрій у нього, схоже, не дуже святковий, бо через карантинні обмеження він не може насолодитися прекрасною весняною порою.

«Я буквально вчора вийшов на вулицю і вперше подумав про те, яка цього року незвична весна. Ми так чекали цього, бо, мені здається, весна – це найкращий період року, і ми повинні його просидіти вдома і дивитись на це крізь вікно», – зізнається артист в ефірі «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше Сніжана Бабкіна несподівано зізналася, що продавала грудне молоко.