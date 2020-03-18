Поганий знак: принцеса Беатріс вже в третій раз змушена перенести весілля

Карантин через коронавірус накладає свій відбиток на життя не тільки зірок шоу-бізнесу, але також монарших осіб. По всьому світові Будинки моди один за іншим скасовують покази, виконавці — концерти... А принцеса Беатріс вже вкотре змушена перенести своє весілля з Едоардо Мапеллі-Моцці. Шанувальники 31-річної дочки Ендрю, герцога Йоркського (другий син королеви Єлизавети II) вже встигли розглянути в черговому перенесенні урочистості якийсь "поганий знак". Однак сама наречена намагається не впадати у відчай.

Хоча привід засмучуватися у молодят, звісно, є. Принцеса Беатріс Йоркська та італійський аристократ Едоардо Мапеллі-Моцці (36 років) готуються розписатися ще з вересня 2019 року! Раз за разом торжество доводилося відкладати по ряду різних причин.

Спочатку батько нареченої герцог Йоркський потрапив у вкрай неприємний секс-скандал. Довгий час Ендрю тісно спілкувався і навіть дружив зі скандальним американським фінансистом Джеффрі Епштейном, який помер у тюремній камері в серпні 2019 року. Джеффрі отримав термін за сексуальне насильство над декількома жінками. При цьому за фінансистом довгий час трималася слава такого собі "сутинера" для впливових осіб. Епштейн знаходив дівчат і за гроші або ж насильно змушував їх до інтимних зв'язків зі своїми впливовими друзями. У 2011 році одна з його жертв звинуватила в сексуалном насильстві і принца Ендрю! Жінка розповідала, що переспала з принцом у 2001 році, коли їй було всього 17 років. Жінка була однією з тих, кого Епштейн насильно утримував у своєму будинку. Королівська сім'я поспішила спростувати звинувачення жінки. З часом "справу зам'яли". Однак після несподівану смерть влітку 2019 року Епштейна в тюремній камері про його кепські справи знову згадали і почали розбиратися в них.

Другий син королеви Єлизавети II наважився дати телевізійне інтерв'ю, в якому спробував виправдатися. Ендрю спростував сам факт насильства, але при цьому досить позитивно охарактеризував Джеффрі Епштейна, що викликало гнів громадськості.

Скріншот поста: instagram.com/alltomkungligt.se

Все це призвело до того, що старша дочка Ендрю, принцеса Беатріс вирішила перенести весілля на початок 2020 року.

Однак початок 2020-го принесло королівській сім'ї Великобританії новий стрес. 8 січня Меган Маркл і принц Гаррі офіційно заявили про зречення від обов'язків високопоставленої королівської сім'ї. Як результат, монарші родичі прийшли в шок. А світова громадськість буквально гула від резонансної новини. До весілля Беатріс і Едоардо знову нікому не було діла.

Пара призначила нову дату весілля — 29 травня 2020 року в Королівській каплиці у Палаці Святого Джеймса. До речі, тоді ж принцеса і мільярдер побажали, щоб гості не приносили їм подарунки на весілля. А краще пожертвували ці гроші на благодійність.

Навіть Єлизавета II переживала за внучку і дозволила їй на знак втіхи провести неофіційну частину свята в Букінгемському палаці. Саме тут веселилися гості після весілля Кейт Міддлтон і принца Вільяма.

Підготовка до весілля йшла повним ходом. І тут — епідемія коронавіруса по всьому світу. Пандемія змусила пару в який раз перенести весілля.

Поки що Беатріс і її коханий навіть не вирішуються призначати нову дату весільної церемонії. Експерти монаршої родини також з цим не ризикують. І все ж у палаці Великобританії впевнені що церемонія у будь-якому випадку відбудеться в 2020 році.