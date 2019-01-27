"Погано виглядає": Лобода нарвалася на критику за дивне вбрання (фото)

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Зірка схожа на російського стиліста

Популярна українська виконавиця Світлана Лобода, яка раніше вразила мережу "голосистою" фанаткою, нарвалася на критику через дивне вбрання. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Так, Лободу можна помітити в дивному мішкуватому одязі, який вона вирішила доповнити не менш оригінальними кросівками. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.

Фото: Лобода в дивному вбранні (instagram.com/lobodaofficial)

"Погано виглядає, зніми все це", - сказав користувач Денис Казариан.

Фото: Лобода в дивному вбранні (instagram.com/lobodaofficial)

"Світлана, не носіть цю гидоту", - уточнила юзер Юлій Котова.

"Здрастуй жах. Бомжовский прикид", - сказав користувач "Білий ангел".

"Що це за кросівки? Для Слонів?" – поцікавився юзер Марат Муносибов.

"Сергій Звєрєв, 10 років тому", - сказала користувач Анжела Борисова.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Раніше Світлана Лобода полонила шанувальників незабутнім епатажним номером, який на багатьох справив незабутнє враження.

До речі, не всі сценічні наряди припадають на смак фанам Лободи. Наприклад, розкритикували за блискучий look з рюшами, доповнений кепкою, порівнявши його з образами в кращих традиціях Сергія Звєрєва і Філіпа Кіркорова.

Відео: РБК-Україна