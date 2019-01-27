"Погано виглядає": Лобода нарвалася на критику за дивне вбрання (фото)

Зірка схожа на російського стиліста
Популярна українська виконавиця Світлана Лобода, яка раніше вразила мережу "голосистою" фанаткою, нарвалася на критику через дивне вбрання. Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Так, Лободу можна помітити в дивному мішкуватому одязі, який вона вирішила доповнити не менш оригінальними кросівками. Це стало причиною різких коментарів з боку користувачів мережі.
Фото: Лобода в дивному вбранні (instagram.com/lobodaofficial)
"Погано виглядає, зніми все це", - сказав користувач Денис Казариан.
Фото: Лобода в дивному вбранні (instagram.com/lobodaofficial)
"Світлана, не носіть цю гидоту", - уточнила юзер Юлій Котова.
"Здрастуй жах. Бомжовский прикид", - сказав користувач "Білий ангел".
"Що це за кросівки? Для Слонів?" – поцікавився юзер Марат Муносибов.
"Сергій Звєрєв, 10 років тому", - сказала користувач Анжела Борисова.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Раніше Світлана Лобода полонила шанувальників незабутнім епатажним номером, який на багатьох справив незабутнє враження.
До речі, не всі сценічні наряди припадають на смак фанам Лободи. Наприклад, розкритикували за блискучий look з рюшами, доповнений кепкою, порівнявши його з образами в кращих традиціях Сергія Звєрєва і Філіпа Кіркорова.
Відео: РБК-Україна