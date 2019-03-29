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Чарівна кішечка: Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.03.2019 - 13:03
Чарівна кішечка: Тіна Кароль підкорила шанувальників фото в ліжку
Тіна Кароль

Шанувальники Тіни прийшли в захват від такого чуттєвого знімка

Тіна Кароль – одна з тих зірок, які знають, як вміло поєднувати легку відвертість і чуттєвість без будь-якої вульгарності, і навіть натяку на неї. Так, співачка поділилася з шанувальниками новим "настроєм" (що робить буквально кожен день). На цей раз українська виконавиця лежить у ліжку, на пом'ятих простирадлах, в дуже ефектному образі.

На Тіні – атласна спідниця з дрібним квітковим принтом від всесвітньо відомого бренду Louis Vuitton, декорована на краях мереживом. А також трикотажний топ насиченого зеленого кольору, під яким – біла майка. Позаду Кароль недбало кинута ще одна кофтинка.

Також на співачці – насичений макіяж з акцентом на очі і яскраво-червоні губи, зачіска – класична укладка з об'ємними хвилями. Кароль млосно дивиться в кадр. Фото – сама чарівність.

Чарівна Тіна Кароль

Чарівна Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники виконавиці не змогли "пройти повз" її нового знімка, залишивши масу захоплених коментарів:

  • "Просто космос"
  • "Продовжуємо цитувати Потапа) - моя манюня"
  • "Досконалість"
  • "Будьте люб`язні, балон з киснем мені, будь ласка"
  • "Цей погляд..."
  • "Кішечка"
  • "Казкова дівчинка"
  • "Дівчинка-космос"
  • "Королева краси"
  • "Ніжність і сексуальність в одному флаконі"
  • "Ну що сказати - Богині всі покірні"

Нагадаємо, раніше "дама з вуаллю" Тіна Кароль полонила шанувальників "спопеляючим" поглядом. Зазначимо, що співачка опублікувала фото з фотосесії для українського Vogue, яка пройшла кілька років тому. Але Кароль все також чарівна.

Також зазначимо, що нещодавно Тіна Кароль похвалилася своєю більш ніж продуктивною поїздкою в Нью-Йорку. У "Великому яблуці" Кароль не тільки блиснула шикарними луками, але також підписала контракт з американським лейблом на видання свого англомовного альбому. Багато фанатів виконавиці тоді відзначили, що Кароль – гордість України.

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