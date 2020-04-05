Племінниця Софії Ротару зізналася, скільки буде коштувати її весілля

Племінниця знаменитої співачки Софії Ротару Sonya Kay, яка теж пішла по її стопах і стала артисткою, нещодавно порадувала своїх прихильників новиною про те, що вона виходить заміж за свого обранця - чиє ім'я поки вважає за краще тримати в секреті. Дівчина похвалилася кільцем з діамантом і показала коханого, але лише зі спини. Торжество відбудеться 7 червня в одному з дорогих ресторанів Києва. Соня розкрила подробиці майбутньої церемонії в програмі "Життя відомих людей".

Як розповіла дівчина, запрошено близько 85 гостей, причому з боку нареченого їх десь 25. Розважати їх будуть український співак Ivan Navi і танцювальний молдавський колектив. А ведучими вечора стануть Анатолій Анатоліч і Маша Виноградова.

Розсекретила Соня і бюджет свого весілля.

"Максимум Це 100 тисяч доларів. Платимо ми навпіл – батьки і ми з нареченим", - зізналася співачка.

Весільну сукню артистка поки не вибрала, але погодилася приміряти кілька розкішних варіантів на камеру. За словами Соні, на вінчальний наряд вона готова витратити 6-8 тисяч доларів.

Нагадаємо, що про заручини Sonya Kay оголосила в середині листопада минулого року. При цьому дівчина відповіла "так" на пропозицію руки і серця всього через 5 місяців після знайомства з майбутнім чоловіком. Відомо, що наречений артистки - професійний хокеїст і молодша за неї на 3 роки.

Фото: Sonya Kay (instagram.com/sonyakayofficial)

Співачка зізналася, що її наречений – перший чоловік, з яким вона познайомила своїх батьків, тому що "він найкращий".

Нагадаємо, раніше Sonya Kay розповіла про заручини і майбутнє весілля. Коханий несподівано зробив їй пропозицію під час сімейної вечері.