Сукня - захват! Ані Лорак спокусила мережу фото у червоному вбранні

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Співачка розповіла про важливість усмішки у житті

Популярна співачка Ані Лорак, яку шанувальники запідозрили у вагітності, показала стильний образ в довгій червоній сукні в підлогу з пікантною лінією декольте. Знімок зірка розмістила в Instagram.

Розріз на вбранні дозволив Кароліні кокетливо показала стрункі засмаглі ніжки, а приспущений з плеча рукав спокусливо оголив пишне декольте. Примітно, що знімок став частиною сімейної фотосесії з дочкою артистки, Софією для журналу "Кенгуру".

"Посміхайтеся! Усмішка - це найшвидший антибіотик!" - запевнила співачка в підписі до кадру.

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальників полонив новий образ зірки, про що вони поспішили повідомити їй в коментарях, щедро обдарувавши компліментами.

"Дуже гарна!", "Сукня – вогонь!", "Кароліна, ви знаєте всі секрети молодості і краси. І немає нічого прекрасніше посмішки, що йде від самого серця", "Така солодка! Незвичайна, чарівна, чудова!", "Дюймовочка", "Сукня – захват!", "Побачивши цю фотографію, захотілося казку з Вами у головній ролі, Ви така тут принцеса!" - писали щирі слова своій улюблениці її віддані фани.

Нагадаємо, що Ані Лорак викликала ажіотаж у мережі зворушливою стильною фотосесією з дочкою Софією.

Та й сама дівчинка останнім часом опинилася в центрі уваги – нещодавно вона взяла участь у показі колекції дитячого одягу російського дизайнера. До речі, екс-чоловік Кароліни і батько маленької Софійки пильно стежить за досягненнями дочки і також часто ділиться її фото.

Відео: РБК-Україна