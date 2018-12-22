"Сукня просто бомбічна": Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

Артистка анонсувала вихід російського фільму "Елки 7: Последние" за її участю
Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно виступила в Москві на премії Муз-ТВ, похвалилася шикарною сукнею кольору фуксії. У ньому артистка разом з чоловіком прийшла на шоу "Вечірній Ургант", де анонсувала швидкий вихід у прокат фільму "Елки 7: Последние" за її участю.
"Після 10ти днів хвороби це плаття-свято від Ігоря Чапуріна подарувало мені настрій))", — написала співачка у своєму Instagram.
Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa
Фото: (instagram.com/ververa)
Фанати просто накинулися на артистку з компліментами:
"Сукня просто бомбічна. Заради неї всю програму вчора подивилася", "Ви схожі на тортик))))", "Повітряна", "Подобається ))) Реально піднімає настрій!!! Так тримати", "Супер-сукня, я вчора весь вечір на це плаття дивилася)", "Віра, Ви як завжди прекрасні!! І будь-який наряд виглядає на Вас чудово", — пишуть шанувальники.
Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa
Також артистка анонсувала вихід сьомої частини "Ялинок" в прокат з 27 грудня. Вона розповіла, що всі учасники відео (Костянтин Меладзе та Іван Ургант) взяли участь у створенні кінострічки. Її чоловік виступив автором саундтрека, а ведучий шоу зіграв одного з головних героїв.
Відео: (instagram.com/meladzemusic)
Нагадаємо, що раніше у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова.
Раніше Брежнєва вразила мережу фото в незвичайному костюмі.
Відео: РБК-Україна