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"Сукня просто бомбічна": Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

Lite » Зірки 22.12.2018 - 12:44
"Сукня просто бомбічна": Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом
Фото: (instagram.com/ververa)

Артистка анонсувала вихід російського фільму "Елки 7: Последние" за її участю

Відома українська співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно виступила в Москві на премії Муз-ТВ, похвалилася шикарною сукнею кольору фуксії. У ньому артистка разом з чоловіком прийшла на шоу "Вечірній Ургант", де анонсувала швидкий вихід у прокат фільму "Елки 7: Последние" за її участю.

"Після 10ти днів хвороби це плаття-свято від Ігоря Чапуріна подарувало мені настрій))", — написала співачка у своєму Instagram.

&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

Скріншот поста облікового запису instagram.com/ververa

&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

Фото: (instagram.com/ververa)

Фанати просто накинулися на артистку з компліментами:

"Сукня просто бомбічна. Заради неї всю програму вчора подивилася", "Ви схожі на тортик))))", "Повітряна", "Подобається ))) Реально піднімає настрій!!! Так тримати", "Супер-сукня, я вчора весь вечір на це плаття дивилася)", "Віра, Ви як завжди прекрасні!! І будь-який наряд виглядає на Вас чудово", — пишуть шанувальники.

&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

&quot;Сукня просто бомбічна&quot;: Віра Брежнєва вразила фанатів шикарним look-ом

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/ververa

Також артистка анонсувала вихід сьомої частини "Ялинок" в прокат з 27 грудня. Вона розповіла, що всі учасники відео (Костянтин Меладзе та Іван Ургант) взяли участь у створенні кінострічки. Її чоловік виступив автором саундтрека, а ведучий шоу зіграв одного з головних героїв.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MeladzеMusic (@meladzemusic)

Відео: (instagram.com/meladzemusic)

Нагадаємо, що раніше у всесвіті Marvel виявили Брежнєву і Баскова.

Раніше Брежнєва вразила мережу фото в незвичайному костюмі.

Відео: РБК-Україна

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