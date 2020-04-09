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З пластикових судочків: Сергій Притула здивував особливостями свого «райдера»

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.04.2020 - 14:31
З пластикових судочків: Сергій Притула здивував особливостями свого «райдера»
Сергій Притула (фото: Новий канал)

Ведучий шоу Нового каналу «СуперІнтуїція» зізнався, чому відмовляється харчуватися на роботі

Існує думка, що у відомих телезірок райдер – на кілька сторінок А4. А в ньому можна знайти царські забаганки на кшталт устриць і тайського масажу між зйомками. А ось Сергій Притула невибагливий у цих питаннях.

– Спитайте в адміністраторів, чи я їм на зйомках? Вони скажуть, що Притула не їсть, – розповів за лаштунками шоу «СуперІнтуїція» Сергій. – Завжди незручно почувався, коли всій знімальний групі привозять на обід звичайний кейтерінг у простих пластикових лоточках: пюрешка, гречка, котлетка, салат з капусти. А «зіркам» окремий – з ресторану на великих підносах з тарілками. Розумію, що в усіх тих «зірок» є свої побутові райдери, де, мабуть, чітко зазначено, що вони на зйомках не бажають їсти гречку. Та коли ти частинка колективу, якось не хочеться, щоб люди на тебе дивилися, ніби ти вириваєшся за його межі. Навіть у таких дрібницях, як от що поїсти. Ще за часів, коли я обідав між зйомками, їв з усіма з пластикових лоточків. Але останніх років вісім на зйомках не харчуюсь, адже щойно поїм, одразу засинаю. Артист на знімальному майданчику має бути голодним! (сміється).

Очевидно, така тактика ведучого добре спрацьовує. Адже яскравіші за нього та гостей на шоу «СуперІнтуїція» лише софіти. У цьому ви можете переконатися особисто щосереди о 19:00 на Новому каналі.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк показала "відвертий флірт" з Джаредом Лето і образила Притулу.

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