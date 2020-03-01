Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборах

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно несподівано нагадала шанувальникам свого чоловіка Топалова на фото з сином на дитячому майданчику, показавши обличчя зовсім без макіяжу, в цей раз при повному гримі на зйомках однієї зі своїх авторських передач, вирішила потішити підписників неймовірними акробатичними трюками.

Знаменитість приступила до зйомок випуску, пов'язаного з дітьми і мабуть сама вирішила згадати дитинство, тому що прямо в студії вирішила сісти на шпагат на височенних шпильках, задіявши в акробатиці одну з декорацій павільйону — крісло.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Завжди тільки в такому положенні. Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????! Є припущення?" - написала зірка під фото, давши їжу для роздумів своїм підписникам.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Проте на одному шпагаті Регіна не зупинилася, вона зробила кілька трюків у повітряному кільці і, не пошкодувавши ділового костюма, стала у прапорець разом з юною учасницею передачі.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники не пошкодували епітетів для своєї улюбленої телеведучої і висловили кілька припущень, чому її потягнуло на стрейчинг.

Регіна-трансформер

Ви хотіли сказати #яжематьвашумать

Постійно думав, як на цьому дивані сісти !? Тепер нарешті зрозуміло, як п'яту точку посадити на нього

Це крісло зайнято все

Розтяжка завжди доречна

Ну що за красуня!

Одна нога тут...інша....де то там......

Ну я ж можу! Чому б не зробити!

Напевно, те що ти еластична

Цією позою і Ви хотіли сказати про свою пластику!

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко закарбувала інтимний момент з чоловіком на камеру.