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Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборах

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.03.2020 - 16:43
Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборах
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Молода мама не забуває про розтяжку навіть на роботі

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно несподівано нагадала шанувальникам свого чоловіка Топалова на фото з сином на дитячому майданчику, показавши обличчя зовсім без макіяжу, в цей раз при повному гримі на зйомках однієї зі своїх авторських передач, вирішила потішити підписників неймовірними акробатичними трюками.

Знаменитість приступила до зйомок випуску, пов'язаного з дітьми і мабуть сама вирішила згадати дитинство, тому що прямо в студії вирішила сісти на шпагат на височенних шпильках, задіявши в акробатиці одну з декорацій павільйону — крісло.

Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборахФото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Завжди тільки в такому положенні. Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????! Є припущення?" - написала зірка під фото, давши їжу для роздумів своїм підписникам.

Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборахПластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборахФото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Проте на одному шпагаті Регіна не зупинилася, вона зробила кілька трюків у повітряному кільці і, не пошкодувавши ділового костюма, стала у прапорець разом з юною учасницею передачі.

Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборахФото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Шанувальники не пошкодували епітетів для своєї улюбленої телеведучої і висловили кілька припущень, чому її потягнуло на стрейчинг.

  • Регіна-трансформер
  • Ви хотіли сказати #яжематьвашумать
  • Постійно думав, як на цьому дивані сісти !? Тепер нарешті зрозуміло, як п'яту точку посадити на нього
  • Це крісло зайнято все
  • Розтяжка завжди доречна
  • Ну що за красуня!
  • Одна нога тут...інша....де то там......
  • Ну я ж можу! Чому б не зробити!
  • Напевно, те що ти еластична
  • Цією позою і Ви хотіли сказати про свою пластику!

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко закарбувала інтимний момент з чоловіком на камеру.

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Новини України Регіна Тодоренкотелеведущая
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