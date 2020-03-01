Пластична Регіна Тодоренко вразила ефектним шпагатом на підборах

Молода мама не забуває про розтяжку навіть на роботі
Телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно несподівано нагадала шанувальникам свого чоловіка Топалова на фото з сином на дитячому майданчику, показавши обличчя зовсім без макіяжу, в цей раз при повному гримі на зйомках однієї зі своїх авторських передач, вирішила потішити підписників неймовірними акробатичними трюками.
Знаменитість приступила до зйомок випуску, пов'язаного з дітьми і мабуть сама вирішила згадати дитинство, тому що прямо в студії вирішила сісти на шпагат на височенних шпильках, задіявши в акробатиці одну з декорацій павільйону — крісло.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Завжди тільки в такому положенні. Наша пластика - це вираз наших думок! Навіть мені цікаво, що я хотіла сказати цією позою????! Є припущення?" - написала зірка під фото, давши їжу для роздумів своїм підписникам.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Проте на одному шпагаті Регіна не зупинилася, вона зробила кілька трюків у повітряному кільці і, не пошкодувавши ділового костюма, стала у прапорець разом з юною учасницею передачі.
Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
Шанувальники не пошкодували епітетів для своєї улюбленої телеведучої і висловили кілька припущень, чому її потягнуло на стрейчинг.
Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко закарбувала інтимний момент з чоловіком на камеру.