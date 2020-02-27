Холостяк-10: підкорити серце Макса спробує фіналістка проекту "Екси-2"

Лея - фіналістка проекту «Екси-2» (фото: Новий канал)

Лея хоче спробувати свої сили в нових відносинах

6 березня на СТБ стартує сама довгоочікувана романтична прем'єра весни – 10 сезон реаліті «Холостяк». Шукати любов на проекті буде 34-річний пілот, власник льотної школи в Майамі – Макс Михайлюк. Телеканал почав відкривати секрети і показав перших учасниць. Підкорити неземного Холостяка спробує дівчина, яка вже не новачок на телебаченні. Ефектна Лея брала участь в реаліті «Екси-2».

Лея

Тоді на проект Лея прийшла разом зі своїм хлопцем Віталієм. Пара сподівалася врятувати стосунки, але, на жаль, після закінчення реаліті вони розлучилися.

«Я зрозуміла, що це не любов і не хочу так жити. Майже семирічні відносини закінчилися в один день. Я хочу бути щасливою. Хочу, щоб поруч був чоловік, який мене підтримає і полюбить такою, яка я є», – зізнається Лея.

За словами дівчини, свою любов вона сподівається знайти на проекті «Холостяк». Лея розраховує, що Макс зможе розглянути не тільки її яскраву зовнішність, але і внутрішній світ.

Яке враження залишиться у героя 10 сезону після знайомства з учасницею і чи вдасться дівчині підкорити Макса, дізнайтеся вже в п'ятницю, 6 березня о 19:00, в першому випуску реаліті «Холостяк» СТБ!

Нагадаємо, раніше Іраклі Макацарія звернувся до Холостяку-10 Максу Михайлюку.