"Плачу від болю і образи": Лобода звернулася до прихильників з лікарні

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка, яка нещодавно була прооперована, розповіла про своє самопочуття

Відома українська співачка Світлана Лобода, яку 24 жовтня прооперували в Москві, вперше звернулася до шанувальників після госпіталізації. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото, на якому вона лежить на лікарняному ліжку під крапельницею.

Артистка зізналася, що дуже засмучена через події, проте вже приходить до тями.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

"Мої дорогі...Пишу і плачу від болю і образи. Все, що зі мною сталося за останні дні, заподіяло багато болю і зруйнував наші плани на зустріч. Я так чекала цих концертів. Останні півроку ми цілодобово готували наше шоу.

я хотіла порадувати вас, здивувати, підбадьорити, віддати вам усе, що накопичилося в мені - всю мою любов, всі мої пісні! Але життя - непередбачуване. Біда завжди приходить несподівано і змінює все", - написала Лобода.

Співачка розповіла, що проблема виникла з-за каменя в нирці.

"Маленький камінчик став наріжним. Мені потрібна була термінова операція. Лікарі дали 3 хвилини для прийняття рішення. У мене не було вибору... Вчора мене прооперували. Я потроху приходжу в себе. Наразі складно повірити в те, що відбувається. Але я - фаталіст, а значить все так, як повинно бути", - поділилася знаменитість.

Світлана також повідомила, що її концерти, які були заплановані на жовтень, перенесено на січень 2019 року.

"Я дякую всім за підтримку і обіцяю: ми ще заспіваємо! Наші партнери, з великим трудом, знайшли нові дати зустрічі: концерт запланований до проведення 25 жовтня, переноситься на 17 січня 2019г., концерт запланований до проведення 26 жовтня, переноситься на 18 січня 2019г.,

концерт, запланований до проведення 28 жовтня, переноситься на 20 січня 2019г. Якщо ви не зможете відвідати наші концерти в січні, ви маєте можливість здати квиток. Всі придбані квитки дійсні на нові дати без обміну. Бережіть себе і своїх близьких! Я обіцяю скоро вийти на зв'язок і поговорити з вами особисто!" - підсумувала Лобода.

Скріншот поста (instagram.com/lobodaofficial)

За годину посаду артистки набрав понад 97 тисяч лайків і тисячі коментарів, в яких прихильники бажають своїй улюблениці якнайшвидшого одужання.

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що Світлану Лободу забрали в лікарню у вівторок 23 жовтня ввечері прямо з репетиції її нового шоу. Артистка на репетиції під час виконання складного танцювального номера відчула різкий біль в спині і втратила свідомість. 24 жовтня співачка перенесла термінову операцію на нирці.

Як повідомлялося раніше, Лобода розповіла, як поспілкувалася з Леді Гагою на корпоративі. "Вона ось така! Дуже класна, дуже приємна людина", - зазначила Світлана в одній з телепередач.

Відео: РБК-Україна