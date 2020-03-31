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Піжамна вечірка: Лілія Ребрик зачарувала веселим домашнім фото з чоловіком і донечками

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Ведуча поговорила про дистанційне навчання

Лілія Ребрик проводить карантин з чоловіком Андрієм Диким і доеньками Діаною і Поліною на дачі – на свіжому повітрі в заміському будинку "дика сімейка" завжди знаходить, чим зайнятися. Правда, теледіві довелося весь тиждень виходити на роботу, адже вона вела ранкові ефіри в студії каналу "Україна", звичайно, дотримуючись всіх правил безпеки і рекомендацій медиків. Ведуча мріяла знову повернутися до сім'ї, щоб проводити максимум часу з рідними і близькими. Так, вона опублікувала в instagram фото домашньої “піжамної вечірки" з сім'єю і поговорила з шанувальниками про дистанційну освіту в період карантину.

Теледіва і її чоловік з доньками демонструють ідеальний family look в стильному домашньому одягзі: на дівчатках піжами з кумедними фламінго, а на Андрії і Лілії – з чорно-білими страусами.

"Хто безмежно щасливий, що батьки постійно вдома - так це діти. Я б сказала, що вони в шоці. З мамою і татом можна робити все, що завгодно. Як там ваші стосунки з дітьми? Стільки тем хочеться підняти... Почну з найактуальнішого: дистанційне навчання. Підтримуєте?" - поцікавилася Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Думки шанувальників кардинально відрізнялися – одні підтримали ідею занять самостійно і онлайн, інші ж були категорично проти, але всі зійшлися на думці, що "дика сімейка" - це суцільний позитив.

  • Супер!
  • Ой які ви гарно мімішечні!
  • Супер фотографія, приємно дивитися
  • Піжамна вечірка
  • Ой, яка класнюча сім'я, дай Бог вам здоров'я
  • Класні
  • Які принцеси
  • Класні, щасливі

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик сколихнула шанувальників промовою про зміну звичного світу і оптимістичними перспективами на майбутнє.

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