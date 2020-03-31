Піжамна вечірка: Лілія Ребрик зачарувала веселим домашнім фото з чоловіком і донечками

Лілія Ребрик проводить карантин з чоловіком Андрієм Диким і доеньками Діаною і Поліною на дачі – на свіжому повітрі в заміському будинку "дика сімейка" завжди знаходить, чим зайнятися. Правда, теледіві довелося весь тиждень виходити на роботу, адже вона вела ранкові ефіри в студії каналу "Україна", звичайно, дотримуючись всіх правил безпеки і рекомендацій медиків. Ведуча мріяла знову повернутися до сім'ї, щоб проводити максимум часу з рідними і близькими. Так, вона опублікувала в instagram фото домашньої “піжамної вечірки" з сім'єю і поговорила з шанувальниками про дистанційну освіту в період карантину.

Теледіва і її чоловік з доньками демонструють ідеальний family look в стильному домашньому одягзі: на дівчатках піжами з кумедними фламінго, а на Андрії і Лілії – з чорно-білими страусами.

"Хто безмежно щасливий, що батьки постійно вдома - так це діти. Я б сказала, що вони в шоці. З мамою і татом можна робити все, що завгодно. Як там ваші стосунки з дітьми? Стільки тем хочеться підняти... Почну з найактуальнішого: дистанційне навчання. Підтримуєте?" - поцікавилася Лілія.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Думки шанувальників кардинально відрізнялися – одні підтримали ідею занять самостійно і онлайн, інші ж були категорично проти, але всі зійшлися на думці, що "дика сімейка" - це суцільний позитив.

Супер!

Ой які ви гарно мімішечні!

Супер фотографія, приємно дивитися

Піжамна вечірка

Ой, яка класнюча сім'я, дай Бог вам здоров'я

Класні

Які принцеси

Класні, щасливі

Скріншот коментарів

Раніше Лілія Ребрик сколихнула шанувальників промовою про зміну звичного світу і оптимістичними перспективами на майбутнє.