ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В піжамі і з пучком на голові: Настя Каменських зарядила суботнім настроєм

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.03.2020 - 17:24
В піжамі і з пучком на голові: Настя Каменських зарядила суботнім настроєм
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка поділилася в мережі забавним відеороликом

Настя Каменських разом з чоловіком Потапом виконують всі рекомендації і намагаються зайвий раз не залишати квартиру під час карантину. При цьому ця весела парочка дуже багато спілкується з шанувальниками онлайн і докладно показує, як проходять їхні карантинні будні - співачка навіть поділилася секретами свого меню і показала ранкові ритуали. Крім того, артистка регулярно проводить онлайн тренування і влаштовує танці з коханим. Загалом, нудьгувати їй зовсім ніколи!

Настя вирішила не порушувати традицію і порадувала фанатів новим відеороликом в Instagram, в якому заряджає своїм "суботнім настроєм". Зірка з'явилася в кадрі в затишному домашньому образі - у картатій піжамі і босоніж, на голові у неї розпатланий пучок, а на обличчі немає макіяжу. З допомогою спеціального ефекту вона обертається по колу, весело посміхаючись.

"Суботній настрій", - підписала відео Каменських англійською мовою.

Відео: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Підписники подякували артистці за заряд позитиву і не забули захоплюватися її красою.

  • Крутишка шикарна
  • Красуня
  • 10 Разів переглянула
  • Класно
  • Ви сама позитивна жінка
  • круте сальто вийшло!
  • Наська. Та супер
  • Красуня Настя
  • Мені сподобалася сьогодні ранкова ваша тренировочка, заряд бадьорості і позитиву.
  • Настюша , респект тобі респект !
  • Як дитина скільки тобі років Настуся
  • Йшла друга тиждень загальної істерії.. Кожен сходить по своєму... В Тебе це таки гарно виходить...)))
  • Крутишка шикарна
  • Обожнюю
  • Прикольно

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських показала, як накачати попу як у Кім - співачка виклала відео свого тренування.

Довго будете мене згадувати: Каменських показала, як накачати попу як у Кім (відео) Каменських і Потап розчулили сімейним карантином та поділилися секретами здорового меню
Новини України Настя Каменськихпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся