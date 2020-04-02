В піжамі і макіяжі: Каменських умилила затишним фото з улюбленицею Мімі

Настя Каменських продовжує знаходиться на домашній ізоляції разом зі своїм чоловіком - репером Потапом. При цьому Потап примудряється на карантині пісні записувати. І не тільки собі, а й своїй зірковій дружині. Наприклад, раніше Потап присвятив новий хіт карантину через коронавіруса. При цьому кліп був записаний в порожньому концертному залі, що вельми символічно. А ще трохи пізніше Каменських потішила музичним "карантинним" скетчем в домашній обстановці. Пісня була записана на п'яти мовах. Настя зазначила, що за частину іспанською мовою Каменських відповідала сама. А ось решту улюбленої написав Потап.

Крім того, не дає занудьгувати своїм господарям домашня улюблениця - собачка на прізвисько Мімі. На instagram-сторінці Насті з'являється чимало фото і відео з улюбленицею. Новий день - нове фото. Виконавиця опублікувала зворушливий домашній знімок, позуючи з улюбленицею.

При цьому Настя поспішила похвалитися своїм новим днем. Співачка зазначила, що навіть на карантині вона прокидається рано і занурюється у справи. Приміром сьогодні, 2 квітня, Каменських прокинулася о 6 ранку.

“Ми з Мімі сьогодні прокинулися в 6. Вже встигли корисно поснідати і виконати кілька завдань. Я - потренуватися і попрацювати. Мімі - побігати по дому і полежати у всіх кутах дивана. Розкажіть мені в коментарях про вашому ранку. Які у вас ранкові звички?" — пише Каменських, закликаючи до активнвності також своїх фоловерів.

Фото: instagram.com/kamenskux

При цьому в кадрі Настя позує в білосніжному костюмі. На виконавиці — вільні білі штани і сорочка з короткими рукавами При цьому і собачка у Насті також білосніжна. Навіть фон Настя вибрала в тон свого вбрання. Волосся пекуча брюнетка заплела в хвіст. І до речі, позує Настя в макіяжі з акцентом на очі. Хто знає, може співачка записує новий влог або "карантинний кліп". З аксесуарів співачка вибрала маленькі сережки з діамантами, браслет і ледь помітну ланцюжок.

Шанувальники української співачки також не залишили її новий пост без уваги і залишили свої коментарі:

“Настя, не вистачає ваших тренувань!!! Може бути прямий ефір кожен день?"

“Сьогодні я собі змусила статі і працювати над собою. Дякую,тобі Настя, за натхнення і мотивацію над собою. Я беру приклад з мого кумира. Люблю тебе! Чекаю наших ранкових зарядок з тобою!"

"Прес так болить від вчорашньої"

“Класна собачка. Ми з дітками вже виконали зарядку, приготувала сніданок. Прочитала вірш Юпітеру. Виконала усі практики на четвер. Зараз готуюся до ефіру на марафон "Виконання бажань"

"А мене чоловік називає Мімі, прикольно"

"Прокинутися о 6:30, потренуватися, випити склянку води, почитати книжку(поки на це є час), погодувати тварин і поїсти самій"

"Які ви красиві"

“Дякую за вчорашню кардиотренировку! це була бомба"

"Побігала, похитала прес, смачно поснідала) Зараз серіальчик переглядаю"

Скріншот коментарів: instagram.com/kamenskux