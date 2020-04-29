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В піжамі більшу частину часу: Кім Кардашьян зізналася, що не любить чіткий розпорядок дня

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.04.2020 - 20:33
В піжамі більшу частину часу: Кім Кардашьян зізналася, що не любить чіткий розпорядок дня
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка розчулила шанувальників кумедними фото з сином

Кім Кардашьян славиться не тільки численними проектами та карьерними досягненнями. Не проходить і дня, щоб 39-річна знаменитість не нагадала фанатам про свою улюблену іпостась – ідеальної мами. Так, нещодавно Кім заявила, що її улюбленене заняття на карантині – проводити час зі своїми дітьми 24 години на добу. І хоча раніше Кім питала ради у послідовувачів, чим їх зайняти, а також жартома скаржилася, що не може навіть у ванній для гостей сховатися на півгодини, вона явно отримує від спільного проведення часу масу позитивних емоцій.

В піжамі більшу частину часу: Кім Кардашьян зізналася, що не любить чіткий розпорядок дня

Кім з сином (фото: instagram.com/kimkardashian)

Одне з останніх підтверджень тому – кадри, опубліковані в її микролозі. На них Кім лежить в ліжку зі своїм старшим сином Сейнтом. Щаслива матуся і дитина роблять селфі і дуріють. Обидва одягнені в комфортні домашні речі. «Більшу частину часу ми не вилазимо з наших піжам», – написала популярна інстадіва. Тим самим давши зрозуміти, що вона зовсім не проти розслабленого відпочинку та ігор зі своїми малюками, готова присвятити їм мало не півдня. Раніше зірка також публікувала загальне фото з коханим чоловіком і всіма дітьми під час перегляду фільму.

В піжамі більшу частину часу: Кім Кардашьян зізналася, що не любить чіткий розпорядок дняКім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

До речі, нещодавно Кім зізналася, що під час карантину поставила собі завдання розібрати фото всіх дітей з загального потоку і розкласти їх по папках. Так, тепер у неї в мікроблозі з'являються всі малюки окремо. Старша 6-річна Норт часто фігурує завдяки своїм стильним образів і музичним талантам. 4-річний Сейнт зростає примхливим і часто розчулює маму своїми витівками і виразом обличчя. 2-річна Чикаго захоплює мережу своєю чарівною зовнішністю (на думку фоловерів, малятко росте копією знаменитої мами). А поява на сторінці Кардашьян Псалма, якому в травні виповниться рік, просто підриває мережу. Нагадаємо, двох старших дітей Кім народила сама, а молодших виносила сурогатна мати.

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Новини України Кім Кардашян
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