Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA випустила атмосферний чорно-білий кліп

Популярна українська група KAZKA представила чорно-білий кліп на вже відому композицію "Пісня Сміливих Дівчат". Очолила креативну команду режисер Саванна Сетен, яка тонко відчувала і розкрила тему пісні, що об'єднує всіх жінок, незалежно від кольору шкіри і віросповідання.

Казковим фоном для відео стали абсолютно різні частини міста Дубая: дах хмарочоса Crown Plaza відкриває могутній вид на нічний центр міста і Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор і, звичайно, глядач впізнає в пейзажах відомий Бурдж Халіфа і унікальну Рамку Дубаї.

Особливістю кліпу стало те, що він виконаний виключно в чорно-білих тонах, що додає красі цього сучасного міста унікального відтінку.

Креативна команда працювала з місцевими арабськими дизайнерами над створенням ефектних образів Олександри Зарицької.

Чуттєві рухи на даху належать Наілє (GRLS), чий голос також можна почути в пісні.

Група KAZKA порадувала шанувальників новим кліпом (фото: прес-служба)

Відео обіцяє стати знаковою у творчому розвитку KAZKA, адже несе важливі меседжі і окреслює шлях вольової і непохитної людини – жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що солістка KAZKA чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.