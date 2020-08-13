ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA випустила атмосферний чорно-білий кліп

Четвер 13 серпня 2020 17:02
Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA випустила атмосферний чорно-білий кліп
Олександра Зарицька (Фото: instagram.com/kazka.band)
Автор: Марина Настевич

Фоном для відео виступили різні частини міста Дубай

Популярна українська група KAZKA представила чорно-білий кліп на вже відому композицію "Пісня Сміливих Дівчат". Очолила креативну команду режисер Саванна Сетен, яка тонко відчувала і розкрила тему пісні, що об'єднує всіх жінок, незалежно від кольору шкіри і віросповідання.

Казковим фоном для відео стали абсолютно різні частини міста Дубая: дах хмарочоса Crown Plaza відкриває могутній вид на нічний центр міста і Шейк Заїд Роуд, заповідник дикої природи Рас-Аль-Хор і, звичайно, глядач впізнає в пейзажах відомий Бурдж Халіфа і унікальну Рамку Дубаї.

Особливістю кліпу стало те, що він виконаний виключно в чорно-білих тонах, що додає красі цього сучасного міста унікального відтінку.

Креативна команда працювала з місцевими арабськими дизайнерами над створенням ефектних образів Олександри Зарицької.

Чуттєві рухи на даху належать Наілє (GRLS), чий голос також можна почути в пісні.

Пісня Сміливих Дівчат: KAZKA випустила атмосферний чорно-білий кліп

Група KAZKA порадувала шанувальників новим кліпом (фото: прес-служба)

Відео обіцяє стати знаковою у творчому розвитку KAZKA, адже несе важливі меседжі і окреслює шлях вольової і непохитної людини – жінки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що солістка KAZKA чесно розсекретила вагу і поділилася методами схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України KAZKAклип
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся