ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу "Х-фактор"

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 11:32
Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу "Х-фактор"
Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Зірка з'явилася перед публікою в образі сексуальної піратки

Популярна українська співачка Оля Полякова у минулому ефірі десятого сезону шоу "Х-фактор" з'явилася практично в святому образі, а цього разу вирішила здивувати публіку сексуальним вбранням.

На свою сторінку в Instagram 35-річна зірка виклала фото, на яких позує в образі спокусливої пірактки. На знімках можна побачити артистку в білій ультра-короткій сукні з золотими гудзиками і підвіскою у тон. Також на Олі одягнутий оливковий жакет, розшитий золотими нитками, а капелюх прикрашений камінням і пір'ям.

"Мої дорогі! Як вам мій сьогоднішній образ?" - поцікавилася у шанувальників Полякова.

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;Оля Полякова (Фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фанати оцінили образ знаменитості:

  • Олічка, ви красуня! Вам дуже йде цей образ!
  • Як же мені подобається макіяж.
  • Чудова, як завжди!
  • Не вистачає "Джека-Горобця" поруч.
  • Наполеон Полякова.
  • От би мені такий гарний костюм...
  • Оля, дивлюся "Х-фактор" заради вас. Обожнюю ваші жарти. І манеру спілкування. Зовнішній вигляд взагалі завжди вогонь!
  • А мені в цьому образі чимось схожа на Міледі з "Трьох мушкетерів".

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Піратка в ультра-міні: Полякова вразила провокаційним вбранням на шоу &quot;Х-фактор&quot;

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що Оля Полякова - безумовно, одна з найбільш відвертих прямолінійних і виконавців української естради. При цьому співачка неодноразово підкреслює, що її популярність - результат колосальної праці. Як-то Полякова вже відповідала на критику хейтеров з приводу своїх заробітків і дорогих подарунків, які вона робить собі і дітям. Тоді виконавиця дала жорстку відсіч, уточнивши, що вона "оре як кінь": "Щоб "жерти" свій хліб, я даю 250-260 концертів в рік", - звернулася до недоброзичливців співачка.

Проте все в її творчій кар'єрі могло б скластися інакше. І до успіху вона прийшла б набагато раніше. Якщо б погодилася на "класичну схему в шоу-бізнесі". Так, в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону Полякова відверто зізналася - одного разу їй пропонували творчий підйом в обмін на інтим.

Полякова зізналася, на що витрачає зароблену валізу грошей в новорічну ніч Капали віск у воду: Винник, Полякова і Огнєвіч розповіли про ворожіння на Андрія
Новини України Оля Полякова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся