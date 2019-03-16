Піраміди і верблюди: Яна Соломко поділилася барвистими фото з Єгипту

Артистка відпочиває з маленькою донькою біля моря

Украинская певица Яна Соломка, которая недавно резко ответила на атаку хейтера в сети, порадовала поклонников новыми яркими снимками. Звезда вместе с маленькой дочкой Кирой отдыхает в Египте и с удовольствием показывает в Instagram, как они проводят время у моря.

Так, Яна исполнила мечту и посетила египетские пирамиды. Она опубликовала фото, на котором позирует верхом на верблюде в ярком платье на фоне древних сооружений. Соломко также не упустила шанс запечатлеться на фоне Сфинкса.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Безумно рада, что смогла побывать в таких исторических местах... Я не представляла, что там такая сила и мощь... А вы посещали египетские пирамиды?" - прокомментировала публикацию певица.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Подписчики восхитились впечатляющими фото и поделились своими впечатлениями и историями в комментариях.

"Вы такая красивая на верблюде,как повелительница";

"Класс, а не было страшно залазить на этого верблюда?";

"Яночка, как же хорошо что вы посмотрели на эти пирамиды, когда там находишься аж дух захватывает";

"Прекрасные пирамиды, Яночка по возможности можешь ещё фото с пирамидами";

"Яночка, я так вами восхищаюсь вы умница что посещаете такие классные места";

"Прекрасные фото, я очень рада за вас что вы повидали эти красоты";

"Вы такая красотка на этом фото";

"Вы очаровательная))", - пишут фолловеры.

Ранее Яна также выкладывала красочные фото в купальнике и эффектных нарядах, а также с трехлетней Кирой. Судя по всему, мама и дочка отлично проводят время.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Отметим, что муж Яны Соломко с ними на отдых не поехал. Недавно артистка вновь подогрела слухи о разводе с супругом, однако сама Яна не комментирует свою личную жизнь.

Мы также писали, что Яна Соломко умилила сеть фотосессией со своей дочкой Кирой в кафе, куда они заглянули на обед.