Піраміди і верблюди: Яна Соломко поділилася барвистими фото з Єгипту

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Артистка відпочиває з маленькою донькою біля моря

Українська співачка Яна Соломко, яка нещодавно різко відповіла на атаку хейтера в мережі, порадувала шанувальників новими яскравими світлинами. Зірка разом з маленькою донькою Кірою відпочиває в Єгипті і з задоволенням показує в Instagram, як вони проводять час біля моря.

Так, Яна здійснила мрію і відвідала єгипетські піраміди. Вона опублікувала фото, на якому позує верхи на верблюді в яскравій сукні на тлі древніх споруд. Соломко також не упустила шанс знятися на тлі Сфінкса.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

"Дуже рада, що змогла побувати в таких історичних місцях... Я не уявляла, що там така сила і міць... А ви відвідували єгипетські піраміди?" - прокоментувала публікацію співачка.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Підписники захопилися вражаючими фото і поділилися своїми враженнями та історіями в коментарях.

"Ви така гарна на верблюді, як володарка";

"Клас, а не було страшно залазити на цього верблюда?";

"Яночка, як же добре що ви подивилися на ці піраміди, коли там перебуваєш аж дух захоплює";

"Чудові піраміди, Яночка по можливості можеш ще фото з пірамідами";

"Яночка, я вами захоплююся ви розумниця що відвідуєте такі класні місця";

"Прекрасні фото, я дуже рада за вас, що ви побачили ці краси";

"Ви така красуня на цьому фото";

"Ви чарівна))", - пишуть фолловери

Раніше Яна також викладала барвисті фото в купальнику і ефектних нарядах, а також з трирічною Кірою. Судячи з усього, мама і донька відмінно проводять час.

Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)

Зазначимо, що чоловік Яни Соломко з ними на відпочинок не поїхав. Нещодавно артистка знову підігріла чутки про розлучення з чоловіком, проте сама Яна не коментує своє особисте життя.

Ми також писали, що Яна Соломко розчулила мережу фотосесією зі своєю донькою Кірою в кафе, куди вони завітали на обід.