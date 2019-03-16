Піраміди і верблюди: Яна Соломко поділилася барвистими фото з Єгипту

Артистка відпочиває з маленькою донькою біля моря
Українська співачка Яна Соломко, яка нещодавно різко відповіла на атаку хейтера в мережі, порадувала шанувальників новими яскравими світлинами. Зірка разом з маленькою донькою Кірою відпочиває в Єгипті і з задоволенням показує в Instagram, як вони проводять час біля моря.
Так, Яна здійснила мрію і відвідала єгипетські піраміди. Вона опублікувала фото, на якому позує верхи на верблюді в яскравій сукні на тлі древніх споруд. Соломко також не упустила шанс знятися на тлі Сфінкса.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
"Дуже рада, що змогла побувати в таких історичних місцях... Я не уявляла, що там така сила і міць... А ви відвідували єгипетські піраміди?" - прокоментувала публікацію співачка.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Підписники захопилися вражаючими фото і поділилися своїми враженнями та історіями в коментарях.
"Ви така гарна на верблюді, як володарка";
"Клас, а не було страшно залазити на цього верблюда?";
"Яночка, як же добре що ви подивилися на ці піраміди, коли там перебуваєш аж дух захоплює";
"Чудові піраміди, Яночка по можливості можеш ще фото з пірамідами";
"Яночка, я вами захоплююся ви розумниця що відвідуєте такі класні місця";
"Прекрасні фото, я дуже рада за вас, що ви побачили ці краси";
"Ви така красуня на цьому фото";
"Ви чарівна))", - пишуть фолловери
Раніше Яна також викладала барвисті фото в купальнику і ефектних нарядах, а також з трирічною Кірою. Судячи з усього, мама і донька відмінно проводять час.
Фото: Яна Соломко (instagram.com/yana.solo)
Зазначимо, що чоловік Яни Соломко з ними на відпочинок не поїхав. Нещодавно артистка знову підігріла чутки про розлучення з чоловіком, проте сама Яна не коментує своє особисте життя.
Ми також писали, що Яна Соломко розчулила мережу фотосесією зі своєю донькою Кірою в кафе, куди вони завітали на обід.