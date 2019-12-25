"Гарна сім'я": Ольга Фреймут похвалилася відпусткою з чоловіком у теплих краях

Пара відправилася на відпочинок в ОАЕ
Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто радує шанувальників особистими кадрами, так що кожне нове фото з чоловіком або дітьми зустрічається ними з радістю. До речі, нещодавно знаменитість показала ще й свою красуню маму, а заодно душевно привітала її з днем народження. А напередодні Нового року Ольга з чоловіком Володимиром Локотко полетіла в теплі краї.
На своїй сторінці в Instagram Ольга поділилася сонячним та яскравим спільним фото з коханим. Щаслива пара позує в обнімку босоніж на піску біля моря - для відпустки вони вибрали ОАЕ, а саме місто Абу-Дабі.
Фреймут показала стильний повсякденний total white образ в білих джинсах і толстовці, Володимир був у білій футболці та синіх шортах.
"Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!" - прокоментувала щаслива ведуча.
Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)
Користувачі мережі активно бажають парі гарного відпочинку та розчулюються чарівному знімку.
Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)
До речі, Ольга і Володимир офіційно розписалися лише після народження третьої дитини (дочка Євдокія, народилася 28 червня 2017 року), і Ольга взяла прізвище чоловіка - Локотко.
Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут розчулила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.