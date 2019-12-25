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"Гарна сім'я": Ольга Фреймут похвалилася відпусткою з чоловіком у теплих краях

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 17:29
"Гарна сім'я": Ольга Фреймут похвалилася відпусткою з чоловіком у теплих краях
Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

Пара відправилася на відпочинок в ОАЕ

Відома українська телеведуча Ольга Фреймут не дуже часто радує шанувальників особистими кадрами, так що кожне нове фото з чоловіком або дітьми зустрічається ними з радістю. До речі, нещодавно знаменитість показала ще й свою красуню маму, а заодно душевно привітала її з днем народження. А напередодні Нового року Ольга з чоловіком Володимиром Локотко полетіла в теплі краї.

На своїй сторінці в Instagram Ольга поділилася сонячним та яскравим спільним фото з коханим. Щаслива пара позує в обнімку босоніж на піску біля моря - для відпустки вони вибрали ОАЕ, а саме місто Абу-Дабі.

Фреймут показала стильний повсякденний total white образ в білих джинсах і толстовці, Володимир був у білій футболці та синіх шортах.

"Всім привіт з сонячного Абу-Дабі!" - прокоментувала щаслива ведуча.

&quot;Гарна сім'я&quot;: Ольга Фреймут похвалилася відпусткою з чоловіком у теплих краях

Фото: Ольга Фреймут з чоловіком (instagram.com/freimutolia)

Користувачі мережі активно бажають парі гарного відпочинку та розчулюються чарівному знімку.

  • Шикарне фото
  • Які красиві
  • Гарне фото! Гарні люди! Ура, я теж вгадала ОАЄ - ЦЕ Є РАЙ НА ЗЕМЛІ
  • Яка ж гарна родина! Здоров'я Вам і рідним!
  • Супер!!!
  • Гарного відпочинку.
  • Неймовірні
  • Класнюча Олюнечка!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/freimutolia)

До речі, Ольга і Володимир офіційно розписалися лише після народження третьої дитини (дочка Євдокія, народилася 28 червня 2017 року), і Ольга взяла прізвище чоловіка - Локотко.

Нагадаємо, раніше ніжна Ольга Фреймут розчулила домашнім фотосетом з чоловіком. Деякі кадри зробив син телеведучої.

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Новини України отдыхОльга Фреймут
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