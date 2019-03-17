"Піджак поверни Потапу": Каменських захопила оригінальним фото в ефектному образі

Співачка показала стильну фотосесію для відомого глянцю

Известная украинская певица Настя Каменских, она же NK, которая недавно заинтриговала поклонников совместным фото с Потапом, показала эффектные кадры из яркой фотосессии для глянцевого журнала Cosmopolitan. Несколько снимков артистка уже успела опубликовать на своей странице в Instagram, а теперь решила показать еще один кадр, на котором позирует в пиджаке oversize.

Настя запечатлена в черном коротком топе и соблазнительно оголяющей ножки ярко-розовой атласной юбке-мини, дополнив образ босоножками с тонким ремешком.

На плечи она набросила пиджак, будто с чужого плеча и сразу же навела поклонников на мысль, что это вещь продюсера и рэпера Потапа, с которым певице приписывают давний роман. Эти слухи подогрело недавнее интервью Каменских, где она приоткрыла завесу тайны над личной жизнью, признавшись, что у нее есть любимый мужчина.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Подписчики Насти по достоинству оценили ее эффектный лук и не скупились на щедрые комплименты. Также им не давал спокойствия хозяин пиджака – они живо интересовались, кто же его набросил на плечи артистки?

"Какие ноги!", "Ты, как всегда великолепна, зажигательная, прекрасно выглядишь", "Шикарная", "Красивая. Классная!", "Восхитительная Настенька! Самая-самая красивая! Идеальная!", "Пиджак Потапу верни", "Какая же ты красивая", "У кого пиджак взяла?", "Красотка Настя!" - писали комментаторы.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских похвасталась спортивным утром в компании Потапа, а также их общего тренера.