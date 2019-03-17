"Піджак поверни Потапу": Каменських захопила оригінальним фото в ефектному образі

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка показала стильну фотосесію для відомого глянцю

Відома українська співачка Настя Каменських, вона ж NK, яка нещодавно заінтригувала прихильників спільним фото з Потапом, показала ефектні кадри з яскравої фотосесії для журналу Cosmopolitan. Кілька знімків артистка вже встигла опублікувати на своїй сторінці в Instagram, а тепер вирішила показати ще один кадр, на якому позує в піджаку oversize.

Настя відображена в чорному короткому топі і яскраво-рожевій атласній спідниці-міні, що оголює її ніжки, доповнивши образ босоніжками з тонким ремінцем.

На плечі вона накинула піджак, ніби з чужого плеча і одразу ж навела шанувальників на думку, що це річ продюсера і репера Потапа, з яким співачці приписують давній роман. Ці чутки підігріло недавнє інтерв'ю Каменських, де вона прочинила завісу таємниці над особистим життям, зізнавшись, що у неї є коханий чоловік.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Підписники Насті оцінили її ефектний лук і не скупилися на щедрі компліменти. Також їм не давав спокою господар піджака – вони жваво цікавилися, хто ж його накинув на плечі артистки?

"Які ноги!", "Ти, як завжди чудова, запальна, чудово виглядаєш", "Шикарна", "Красива. Класна!", "Чудова Настуся! Сама-сама красива! Ідеальна!", "Піджак Потапу поверни", "Яка ж ти красива", "У кого піджак взяла?", "Красуня Настя!" - писали коментатори.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських похвалилася спортивним ранком в компанії Потапа, а також їх загального тренера.