Pianoboy зізнався, що йому забороняли грати на піаніно

Pianoboy (фото: ТК "Україна")

Дмитро Шуров згадав про студентські роки

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, глядачі каналу «Україна» зможуть подивитися концерт-нагородження головних хітів року «Музична платформа», на якому запалять популярні українські артисти, зокрема, Pianoboy, який раніше розповів, як зробити жінку щасливою. За лаштунками артист пригадав цікаву історію зі свого студентського життя.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співак розповів про те, що досі із теплотою згадує роки навчання, які були багатими на цікаві зустрічі та події:

«Так сталося, що моє студентство проходило в різних містах та країнах. Щоразу це інші обставини, менталітет у людей, і якось все зовсім по-іншому. Так, з одного боку тобі щоразу треба підлаштовуватись, бо все інакше, але в цьому теж гарна школа, – ти швидше звикаєш до різних обставин. І я дуже вдячний, що моє студентство було таким насиченим».

Часом із Pianoboy траплялися кумедні історії, викликані безпосередністю характеру. Так, одного разу майбутню зірку шоу-бізнесу виганяли із музичного залу:

«У мене якось був випадок, який я досі згадую із посмішкою. Пам’ятаю, як відчайдушно хотів зайти до закритого залу, де стояло піаніно. В мене в голові все було логічно: ось є інструмент, піаніно, на якому я хочу зіграти, адже я музикант, то чому б ні? Але мої думки не поділяв охоронець, який відмовлявся відчинити мені двері. Бачите, вже тоді я мав велику цікавість до піаніно та музики, згадую саме це», – поділився Pianoboy за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня о 00:00.

Pianoboy (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.