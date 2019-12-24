ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Pianoboy зізнався, що йому забороняли грати на піаніно

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.12.2019 - 14:21
Pianoboy зізнався, що йому забороняли грати на піаніно
Pianoboy (фото: ТК "Україна")

Дмитро Шуров згадав про студентські роки

У новорічну ніч, 31 грудня опівночі, глядачі каналу «Україна» зможуть подивитися концерт-нагородження головних хітів року «Музична платформа», на якому запалять популярні українські артисти, зокрема, Pianoboy, який раніше розповів, як зробити жінку щасливою. За лаштунками артист пригадав цікаву історію зі свого студентського життя.

В ексклюзивному інтерв’ю журналістам каналу «Україна» співак розповів про те, що досі із теплотою згадує роки навчання, які були багатими на цікаві зустрічі та події:

«Так сталося, що моє студентство проходило в різних містах та країнах. Щоразу це інші обставини, менталітет у людей, і якось все зовсім по-іншому. Так, з одного боку тобі щоразу треба підлаштовуватись, бо все інакше, але в цьому теж гарна школа, – ти швидше звикаєш до різних обставин. І я дуже вдячний, що моє студентство було таким насиченим».

Часом із Pianoboy траплялися кумедні історії, викликані безпосередністю характеру. Так, одного разу майбутню зірку шоу-бізнесу виганяли із музичного залу:

«У мене якось був випадок, який я досі згадую із посмішкою. Пам’ятаю, як відчайдушно хотів зайти до закритого залу, де стояло піаніно. В мене в голові все було логічно: ось є інструмент, піаніно, на якому я хочу зіграти, адже я музикант, то чому б ні? Але мої думки не поділяв охоронець, який відмовлявся відчинити мені двері. Бачите, вже тоді я мав велику цікавість до піаніно та музики, згадую саме це», – поділився Pianoboy за лаштунками святкового концерту «Музична платформа», який канал «Україна» покаже 31 грудня о 00:00.

Pianoboy зізнався, що йому забороняли грати на піаніно

Pianoboy (фото: ТК "Україна")

Також на святковому концерті «Музична платформа» запалять Оля Полякова, Олег Винник, NK I Настя Каменських, MONATIK, Ірина Білик, Сергій Бабкін, TAYANNA, Alyosha, Michelle Andrade, GROSU, Павло Зібров, TARABAROVA, Gena VITER, Поліграф ШарікOFF, Jerry Heil, Злата Огнєвіч, Олександр Пономарьов, гурти «DZIDZIO», «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ», «The Hardkiss», «Антитіла», «KADNAY», «Freedom-Jazz» та інші.

Pianoboy зізнався, що кинув палити через важку хворобу Ода жіночій різноманітності: Олена Кравець з донькою знялися в кліпі Pianoboy та Alina Pash
Новини України Pianoбойдмитрий шуров
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся