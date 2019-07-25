Співак, садівник або футболіст: Джамала умилила кумедними відео з сином на відпочинку

Джамала нарешті поділилася з шанувальниками кадрами свого відпочинку. Нагадаємо, що ще минулого тижня українська співачка опублікувала пост, який схвилював її шанувальників. Співачка зізналася, що відчуває занепад сил і вразливість. Шанувальники співачки відразу ж відзначили, що у неї – емоційне вигорання. І їх улюблениці дійсно пора відпочити. Та й сама Джамала тоді наголосила, що в такі моменти їй необхідно провести час з сім'єю, "набратися сил і натхнення".

І ось, Джамала здійснила своє бажання, вирушивши з чоловіком і сином на відпочинок. Правда, поки що співачка не визнається, куди саме вирушила на відпочинок. Зате буквально засипає своїх шанувальників десятками фото і відео. Поки що публікації з'являються в розділі сторіз на її instagram-сторінці.

Особливо зворушливо виглядають різні відео з сином Джамали Еміром-Рахманом. Нагадаємо, що в березні 2019 хлопчикові виповнився один рік.

Серія відео була зроблена на пляжі, де відпочиває Джамала. У кадрі також бачимо її чоловіка – Сеіт-Бекіра. Малюк в блакитний панамці і такий же блакитний майці забавно танцює під пісні української реп-виконавиці Alyona Alyona. До речі, Джамала і Alyona Alyona дружать. Їх част можна зустріти на різних тусовках.

На ще одному відео хлопчик возитися на березі, збирає камінці і кидає їх у море. При цьому він щось наспівує.

"Вигадує щось", - коротко підписала цікаве відео Джамала. Відповідні відео з'явилися в twitter-блозі MyGlamWish.

Інше відое з сином було записано вже не на пляжі. Можливо на території готелю або будинку, де зупинилася сім'я. Маленький Емір-Рахман зі шлангом у руці намагається поливати клумбу.

"Садівник. Дорого", - з гумором коментує відео Джамала.

Але, звичайно ж, найголовніше – цілий фотоальбом, яким поділилася Джамала. Виконавиця постаралася залишити короткий коментар для більшості фотографій. На знімках вона позує з сином і чоловіком.

Джамала з сином і чоловіком на відпочинку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, до цього Джамала зворушила фото з сином. В кадрі ошатна співачка тримає на руках синочка, а в іншій руці - іграшковий літак. Співачка зазначила, що з дітьми ми вчимося заново радіти простим речам.

Також раніше Джамала вразила до мурашок живим виступом з дітьми-бандуристами. Співачка душевно виконала свій хіт українською мовою - пісню "Крила".