Співак Крейг Девід прилетів у Київ: з'явилися перші фото

Фото: Девід Крейг (instagram.com/craigdavid)

Британський виконавець відразу запостив у соцмережі фото засніженій української столиці

Культовий британський виконавець Крейг Девід прилетів до Києва і відразу ж перейнявся українською столицею. Артист дасть концерт увечері 16 грудня в клубі Stereo Plaza.

Британець із задоволенням дав інтерв'ю українським журналістам, а з'явився перед ЗМІ співак весь у чорному. Як тільки Крейг прилетів у Київ - відразу ж запостив фото засніженій української столиці у своєму Instagram.

"Прекрасний Київ", - лаконічно підписав співак фото.

Фото: Київ (instagram.com/craigdavid)

Зазначимо, що діджей-шоу, яке представляє співак, за його словами, зародилося в Майамі. Його концерт називається TS5, в Європі шоу вже побило всі рекорди по відвідуванню.

Оселився артист в готелі Fairmont. Як повідомляє ТСН, попросив номер напівлюкс, але з умовою, що в готелі є тренажерний зал. Також співак попросив триразове харчування і ніякого фаст-фуду на столі.

Фото: Девід Крейг і промоутер Андрій Бакшатов (instagram.com/accki7)

Зазначимо, що 37-річний співак продав 15 млнальбомов по всьому світу і отримав кілька номінацій "Греммі". Його пісня "7 days" виявилася в кращій десятці Billboard і був проданий тиражем в 4, 5 мільйона примірників.

Співак народився в Англії, в дитинстві батько науил його грати на гітарі, а в юності Девід захопився музикою і діджеїнгом. Вже в 14 років він став діджеєм на піратської радіостанції і крутив там пластинки. Свій перший альбом написав у 2000 році, пізніше про нього дізнався весь світ.

Фото: Співак привіз до Києва свій DJ-шоу (Фото Sofia Eszet)

Відео: Пісня 7 days принесла співакові успіх і славу (YouTube)

Як раніше повідомлялося, Ані Лорак і Світлана Лобода виступили на закритій новорічній вечірці в одному з готелів Києва.

Раніше Ані Лорак в сітчастих панчохах розкритикували за відвертий наряд.