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Пісня "Жіночого Кварталу" про коронавірус підірвала інтернет (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2020 - 12:27
Пісня "Жіночого Кварталу" про коронавірус підірвала інтернет (відео)
Фото: прес-служба Жіночого кварталу

Менше ніж за добу відео набрало більше 1,5 мільйона переглядів

Вчора на офіційній сторінці «Жіночого Кварталу» в Facebook з'явилося відео, в якому учасниці вокального квартету проекту переспівали легендарну пісню «Чом ти не прийшов?". Але на цей раз присвятили її коронавірусу. Менше ніж за добу ролик набрав більше 1,5 мільйона переглядів.

На відео видно, як співачки Віра Кекелія, Марта Адамчук, Лалі Ергемлідзе і Еліна Мбані, навіть перебуваючи в самоізоляції, продовжують співати. Актриси «Жіночого Кварталу» на власному прикладі показують, як можна продовжувати займатися улюбленою справою і підтримувати зв'язок в умовах карантину.

"Чом ти не прийшов?" - пісня про коронавірус

"Чом ти не прийшов?" - пісня про коронавірус Альо все пройде, вірус відійде, вийдуть люди з хати. Буду я тобі не пов'язочку - в губи цілувати! Дякуємо нашим дівчатам Vera Kekelia, Марта Адамчук, Elina Mbany, Лалі Ергемлідзе за те, що так красиво підняли нам всім настрій! Окреме спасибі DUDA за гітару. Автори тексту: Андрій Головань, Олександр Іванов і Михайло Мартинюк.

Опубліковано Жіночий Квартал Четвер, 26 березня 2020 р.

Судячи з позитивних відгуків в Мережі, українцям сподобався перероблений варіант хіта. Ось кілька коментарів:

«Красуні і,чудові голоси! Дякую, підтримали»,

«Дівчатка які ви молодці так класно підняли настрій. На таке здатні тільки українські дівчата!!!!»

«Молодці !!! Наш народ навіть в самих кризових ситуаціях не втрачає почуття гумору»

«Дівчатка,ви піднімаєте дух Українців. Ви зачаровуєте своїм співом. Дякую»

Авторами нового актуального тексту до народної пісні стали сценаристи і автори студії «Квартал 95» - Андрій Головань, Олександр Іванов та Михайло Мартинюк. Музичний гітарний супровід - за Романом Дудою (він же чоловік Віри Кекелії). Нижче наводимо повний текст пісні, яка, судячи з усього, піде в народ:

Чом ти не прийшов, як місяць зійшов?

Я тебе чекала.

Чи маски не мав? В транспорт не попав?

Мати не пускала?

І маску я мав, і трамвай чекав,

І мати пускала.

Найменша сестра, бодай не зросла,

Септік мій сховала…

Дома я сиджу, в інстаграм гляджу,

Та пости читаю,

Ой помий-помий розчин спиртовий

Всіх на кого чхаю.

Маю гречечки три мішечечки,

За рік не зварити,

Буду я тебе цілий карантин

У думках любити.

Щоб не йти на двір хтось гребе папір,

І в футбол ним грає.

Я ж той папірець, наче під вінець

В косу заплітаю.

Але все пройде, вірус відійде,

Вийдуть люди з хати

Буду я тебе не в пов’язкочку

В губи цілувати.

До слова, у зв'язку з тим, що днями карантин було продовжено до 24 квітня, концерт «Жіночого Кварталу», який повинен був відбутися 12 квітня у палаці «Україна», переноситься на 19 червня. Всі придбані квитки залишаються дійсними на нову дату.

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