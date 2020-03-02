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Вагітна Віра Кекелія і Роман Дуда вже підготували колискову для малюка (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 02.03.2020 - 21:32
Вагітна Віра Кекелія і Роман Дуда вже підготували колискову для малюка (відео)
Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Віра уточнила, що таку пісню Рома написав їй, коли вона не могла заснути

Співачка і учасниця «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія і її чоловік Роман Дуда (DUDA), які очікують первістка, поділилися зворушливим домашнім відео. Нагадаємо, що буквально тиждень тому Кекелія захопила шанувальників прекрасною новиною — співачка вагітна первістком. Тоді Віра опублікувала серію ніжних фото, позуючи оголеною з кругленький животик. Актриса підкреслила, що Дуда був неймовірно щасливий, дізнавшись про вагітність дружини. Пара підготувала шанувальникам новий романтичний подарунок.

Короткий і дуже ніжний ролик пара опублікувала на своїх сторінках в соцмережах. На ньому Віра позує в легкому білому платті, яке підкреслює вже кругленький животик, а Роман виконує колискову під гітару. Як зізнався артист, цю пісню він написав спеціально для своєї майбутньої дитини.

«Моя улюблена Колискова. В ті ночі, коли я не могла заснути, Рома наспівував мені її», - підписала пост Віра Кекелія.

А ось Роман Дуда процитував рядки з пісні і написав на своїй сторінці в Instagram:

«Я співаю колискову. Бути може, допоможе заснути».

Відео: instagram.com/kekeliavera

Фолловери Віри поспішили залишити захоплені коментарі під новим постом своєї улюблениці:

  • «Неймовірно ніжно і красиво»
  • «Як зворушливо і ніжно! Хай щастить!»
  • «Господи! Як же це неймовірно зворушливо... Спасибі!»
  • «Ві неймовірно красива пара! КРУТО!»
  • «Ооооо не вимикайтесь! Заряд позитиву на день від вас»
  • «А які колискові будуть коли на світ з'явитися частинка вас!»

Скріншот коментарів: instagram.com/kekeliavera

Зараз Віра Кекелія знаходиться на сьомому місяці вагітності, але пара продовжує активно працювати і відвідувати світські заходи. В одному з інтерв'ю Віра і Роман зізналися, що планують партнерські пологи. Зараз вони відвідують спеціальні курси для цього. Стать майбутньої дитини артисти поки тримає в таємниці.

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Новини України беременностьВера Кекелия
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