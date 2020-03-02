Вагітна Віра Кекелія і Роман Дуда вже підготували колискову для малюка (відео)

Віра Кекелія і Роман Дуда (фото: instagram.com/kekeliavera)

Віра уточнила, що таку пісню Рома написав їй, коли вона не могла заснути

Співачка і учасниця «Жіночого Кварталу» Віра Кекелія і її чоловік Роман Дуда (DUDA), які очікують первістка, поділилися зворушливим домашнім відео. Нагадаємо, що буквально тиждень тому Кекелія захопила шанувальників прекрасною новиною — співачка вагітна первістком. Тоді Віра опублікувала серію ніжних фото, позуючи оголеною з кругленький животик. Актриса підкреслила, що Дуда був неймовірно щасливий, дізнавшись про вагітність дружини. Пара підготувала шанувальникам новий романтичний подарунок.

Короткий і дуже ніжний ролик пара опублікувала на своїх сторінках в соцмережах. На ньому Віра позує в легкому білому платті, яке підкреслює вже кругленький животик, а Роман виконує колискову під гітару. Як зізнався артист, цю пісню він написав спеціально для своєї майбутньої дитини.

«Моя улюблена Колискова. В ті ночі, коли я не могла заснути, Рома наспівував мені її», - підписала пост Віра Кекелія.

А ось Роман Дуда процитував рядки з пісні і написав на своїй сторінці в Instagram:

«Я співаю колискову. Бути може, допоможе заснути».

Відео: instagram.com/kekeliavera

Фолловери Віри поспішили залишити захоплені коментарі під новим постом своєї улюблениці:

«Неймовірно ніжно і красиво»

«Як зворушливо і ніжно! Хай щастить!»

«Господи! Як же це неймовірно зворушливо... Спасибі!»

«Ві неймовірно красива пара! КРУТО!»

«Ооооо не вимикайтесь! Заряд позитиву на день від вас»

«А які колискові будуть коли на світ з'явитися частинка вас!»

Скріншот коментарів: instagram.com/kekeliavera

Зараз Віра Кекелія знаходиться на сьомому місяці вагітності, але пара продовжує активно працювати і відвідувати світські заходи. В одному з інтерв'ю Віра і Роман зізналися, що планують партнерські пологи. Зараз вони відвідують спеціальні курси для цього. Стать майбутньої дитини артисти поки тримає в таємниці.