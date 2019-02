Всі пісні другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019

Колаж: LITE

LITE пропонує проголосувати за кращого учасника першого Нацвідбору

Онлайн другого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019 можна буде переглянути і насолодитися цим шоу в цю суботу — 16 лютого. При цьому порядок виступу учасників визначився вже давно, під час спеціальної жеребкування.

У першому півфіналі заявляти про себе і представляти свої унікальні пісні будуть наступні учасники: Ivan NAVI, ANNA MARIA, KAZKA, КiRA MAZUR, LAUD, KHAYAT, Braii, Freedom jazz. Побачити їх живі виступи можна на вихідних. Але вже зараз ви можете ознайомитися з композиціями кожного півфіналіста і зробити свій вибір за найкраще, на вашу думку, виконання в тематичному опитуванні LITE.

№1 Ivan NAVI — All For The Love

Ivan NAVI — All For The Love

Мелодійну композицію 26-річного Івана Сяркевича вже зарахували до "головних претендентів на перемогу" у другому півфіналі Нацвідбору. Співак відомий під сценічним псевдонімом Ivan NAVI. І до речі, цей псевдонім Вані запропонував Кузьма Скрябін, який помітив талановитого хлопця ще в 2015 році на шоу "Співай як зірка". "Наві" — ім'я "Іван" тільки навпаки.

На рахунку Ivan NAVI — 9 хітів і 6 кліпів, він транслюється на топових музканалах і отримує престижні премії. Чи оцінять по достоїнству композицію учасника члени журі (Джамала, Андрій Данилко, Євген Філатов) і глядачі — дізнаємося 16 лютого.

№2 ANNA MARIA — My Road

ANNA MARIA — My Road

"Шукати свій шлях" на сцені Нацвідбору буде також вогняний дует сестер-близнючок ANNA MARIA (Ання та Марія Опанасюк). Виступають вони ще з 2004 року. А популярність їм приніс проект "Шанс", де вони отримали перемогу. Після була участь в ряді інших відомих проектів, зйомки кліпів і запису пісень. І все ж дівчата хочуть піднятися на нову висоту, тому і пробують свої сили у Нацвідборі. Раніше LITE вже робив добірку цікавих фактів про дуеті ANNA MARIA.

№3 KAZKA — Apart

KAZKA — Apart

Ох, ця група у тривалих представлень вже не потребує. Буквально з моменту свого заснування в 2017 році колектив KAZKA (Олександра Зарицька, Микита Будаш, Дмитро Мазуряк) відразу став популярним. Дивно, але перша ж пісня групи – "Свята" – стала хітом, що звучали з усіх радіостанцій України. Це справжній прорив української музик. На сьогоднішній день пісні KAZKA звучать на радіо в інших країнах, б'ють рекорди переглядів в YouTube і очолюють музичні рейтинги в десятках країн: Узбекистан, Колумби, Болгарія... і Росія.

Для Євробачення 2019 KAZKA підготувала англомовну композицію Apart (в значенні "окремо один від одного"). Шанувальникам колективу сподобалося вміле вплетення в пісню народних мотивів і слів українською. І до речі, одне тільки аудіо пісні Apart зібрало на сторінці гурту в YouTube більше 2,5 млн переглядів!

№4 КiRA MAZUR — Дихати

КiRA MAZUR — Дихати

Кіра Мазур (справжнє ім'я – Олена Мазур) — одна з найбільш незвичайних як за зовнішністю, так і музичною подачею учасниць Нацвідбору на Євробачення 2019. У своїй творчості Мазур з'єднує одразу кілька елементів українського фольку з різними стилями музики. Довершує це поєднання оригінальна манера виконання Мазур. Раніше ми більш докладно розповідали про біографію і творчий шлях КiRA MAZUR.

№5 LAUD — 2 дні

LAUD — 2 дні

З LAUD (Влад Каращук) глядачі вже добре знайомі. Влад вже вдруге спробує своїм сили та побореться за право представляти Україну на Євробаченні. Для другої "боротьби" співак підготував ліричну композицію "2 дні". Називає він її ліричною баладою про любов, стосунки... про розлуку з коханою. При цьому співак зазначив, що команда працює над англомовною версією пісні. Хоча під час другого півфіналу LAUD виконає композицію саме українською.

№6 KHAYAT — Ever

KHAYAT — Ever

KHAYAT — один з найзагадковіших учасників Нацвідбору. У принципі, про молодого виконавця Адо Хаят стало відомо саме в період підготовки до Євробачення 2019. У співака поки що є дві пісні: "DEVOCHKA" і "Ясно". При цьому обидві пісні були представлені в 2018 році. Для молодого співака саме Нацвідбір на Євробачення 2019 буде першим важливим досвідом.

№7 Braii — Maybe

Braii — Maybe

Колектив Braii встиг не тільки пісню представити, але й кліп на неї підготувати — містичний, з "дивацтвами" і загадковими ритуалами.

Цікаво, що пісня Maybe є першим синглом дебютного альбому Braii, реліз якого запланований на осінь 2019 року. Як раніше розповіли учасники колективу, потрапляння в Нацвідбір було для них несподіванкою! Після того, як Braii відправили пісню, з ними зв'язався Руслан Квінта (музичний продюсер Нацвідборів на Євробачення) і сказав, що буде радий бачити у відборі саме таку музику. У пресі говорять, що Braii представляють не лише самих себе, але всю "українську альтернативну сцену".

№8 Freedom jazz — Cupidon

Freedom jazz — Cupidon

Завершить другий півфінал Нацвідбору запальна композиція Cupidon від чудового тріо Freedom-jazz. Цікаво, що кожен вихід на сцену — це добре продумане, яскраве шоу в стилі кабаре-джаз. Девіз Freedom-jazz: "Багато saxa не буває". Ні-ні, ніякої вульгарності) Мова йде про те, що в колективі одна з найпотужніших духових секцій.

До речі, ви також можете прослухати всі пісні першого півфіналу Нацвідбору на Євробачення 2019. Нагадаємо, що у фінал пройшли: YUKO, MARUV, Brunettes Shoot Blondes.