Перший солд-аут: ZBSband влаштували вибуховий перформанс на "Сцені 6"

ZBSband, які під керівництвом NK Насті Каменських стали першою групою, яка перемогла в історії українського Х-фактор в 9 сезоні, феєрично підсумували 2019 рік – першим солд-аутом.

21 грудня ZBSband у складі акторів театру "Золоті ворота" – Владислава Онищенка і Богдана Буйлука – показали, як перетворити вечір в ефектний перфоманс. Хлопці відкрили свій творчий вечір спектаклем, який зворушив присутніх у залі, а після – зіграли драйвовий концерт, подарувавши всім чудовий настрій.

“По емоціях глядачів все було зрозуміло: вони плакали, сміялися і проживали разом з нами весь вечір. Дуже цінно, коли аудиторія щира і дійсно твоя", – розповіли ZBSband.

Привітала дітей з аншлагом і Настя Каменських: “Я захоплююся творчістю ZBSband. Вони єдині, хто поєднує театральну драму з музичними постановками комедійного і ліричного характеру. Завжди їх підтримую і дуже радію кожному успіху Влада і Богдана. Вони унікальні!".

Відкрив перфоманс спектакль "Каліки" – історія про двох хлопців, які діляться своїми романтичними і душевними переживаннями. У цій виставі присутні вибухові жарти та підліткові історії, які можуть довести до пекучого болю в грудях. Лірична комедія піднімає гострі теми, про які не завжди зручно говорити вголос, але, і складно тримати в собі.

ZBSband прийшли підтримати багато друзів, журналісти, колеги, були помічені і зіркові гості, серед яких відома актриса Катя Кузнєцова, теле - і радіоведуча Міла Єремєєва і солістка групи YUKO Юлія Юріна.

Юлія Юріна (група YUKO)

“Дуже люблю хлопців за те, що вони не бояться експериментувати. Вони і на театральних підмостках і в співочому творчості. Головне, що вони переслідують одну мету – бути запам'ятовуються і по-доброму трешовыми. Мене радує, що їх підтримує Настя і її команда NICE2CU, адже вони точно знають як правильно подати артиста і як його спрямувати" – поділилася враженнями теле - і радіоведуча Міла Єремєєва.

Міла Єремєєва

Продовженням перформансу став концерт у повному складі групи. Слухачів порадували відомими хітами "8 березня ft NKНастя Каменських", "Медийность", "Дівчинка Віка" з дебютного альбому "Аудитотеатр" та авторськими піснями "На морозі і "Не йди", які збирають мільйонні перегляди в YouTube.

“Я бачила як музика діє на хлопців і дівчат в залі. Вони своєю енергетикою і щирістю чіпляють і живлять. Сподіваюся, надалі у них буде велике майбутнє. Як вони сьогодні говорили "Привіт, Олімпійський!", тому зустрінемося з ними там", – звернула увагу Юлія Юріна, солістка групи YUKO.