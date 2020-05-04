Перша у всьому: 33 неймовірних досягнення Насті Каменських, які надихають на дії

Суперстар Настя Каменських (NK) святкує свій 33-й день народження сьогодні, 4 травня! Успіхи і масштаби її сольного проекту вражають: вона стала першою українською співачкою, яка підкорила Латинську Америку і потрапила в авторитетний міжнародний чарт Billboard. Вона часто сяє на білбордах у самому серці Нью-Йорка, записує круті треки в колаборації зі світовими зірками і продовжує розширювати географію своїх успіхів, тим самим прославляючи Україну.

В день народження Каменських з красивою цифрою згадаймо 33 досягнення суперстар!

1. На піку популярності музичного дуету, де Настя співала 12 років, вона приймає сміливе рішення запустити свій сольний проект NK: і запустила його дуже голосно, адже сьогодні її люблять фанати як у нас, так і за океаном.

2. Реліз дебютного сольного альбому NK «No Komments» з 10 треків відбувся відразу на 3 мовах. І багато треки альбому стали гучними хітами, завоювавши безліч нагород і премій.

3. Авторський україномовний трек NK «Тримай», який отримав нагороду «Кращий естрадний хіт» і тримався в топ чартів українських майже рік, став першим українським треком, який прозвучав на хвилях італійського радіо RAI RADIO.

NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ТРИМАЙ

4. Зі стартом сольної кар'єри співачка створила власну компанію NICE2CU, яка стала місцем концентрації талантів і професіоналів своєї справи. NK часто говорила, що завжди мріяла про круту команду, з якою можна втілити в життя найсміливіші ідеї. І тепер вона щаслива, що саме такі люди працюють з нею поруч.

5. NK Настя Каменських першою серед українських виконавців потрапила в міжнародний чарт Billboard зі своїм англо-іспаномовним треком «Peligroso». Він став справжнім проривом і також зайняв почесні ступені таких авторитетних чартів як Music Сһоісе, HTV, MTV.

6. Хвиля популярності треку «Peligroso» привела NK в США, куди її запросили презентувати пісню і розповісти про свою творчість топові радіостанції і телеканали як Univision, Telemundo, Hola TV, Caracol Radio та ін

7. Ще однією хвилею успіху став спільний ремікс на «Peligroso» зі світовою зіркою латиноамериканського регеттона, номінантом на премію «Grammy» De La Ghettо.

NK feat DE LA GHETTO - PELIGROSO REMIX OFFICIAL VIDEO

8. Настя Каменських стала першою українкою, яка представила свою країну на червоній доріжці вручення премії Latin Grammy та Person of the Year.

Настя Каменських на червоній доріжці премії Latin Grammy

9. Два роки поспіль NK була визнана кращою співачкою року за версією «M1 Music Awards», за цей час вона завоювала більше 15 премій і нагород, серед яких «Best International Star», «Newsmaker року», «Yuna-2019» в категорії «Найкращий поп-хіт», «Блискавичний успіх року» та ін.

10. NK стала першою українською співачкою, чиї пісні потрапили в ротацію на національних радіо США, Канади і Мексики - SiriusXM, Dash radio, TuneIn, Venus, а ім'я співачки в один плейлист з такими світовими зірками як Селена Гомез і Каньє Уест.

11. Співачка постійно мотивує своїх шанувальників розвиватися та не зупинятися на досягнутому, зокрема - вивчати мови. І надихає їх своїм прикладом. Сама Настя володіє 5 мовами: українською, російською, англійською, італійською та іспанською. Іспанська зірка вивчила всього за півтора року. Вивчаючи його кілька місяців, Настя вже давала інтерв'ю в прямому ефірі іспаномовних американських телеканалів.

12. NK також стала гостею самого популярного у світі ранкового телешоу в Америці "¡Despierta América!",частими гостями якого є Джей Ло, Уілл Смітт і інші зірки. Співачка в ефірі представила свою композицію «Peligroso», а також дала інтерв'ю на іспанській мові.

13. Тільки за два роки сольної кар'єри співачка прикрасила більше 20 обкладинок, в тому числі і популярних глянцевих журналів за кордоном.

14. NK також зняла фільм-концерт і випустила різдвяний альбом «Xmas with NK», де співачка виконала кращі святкові композиції на чотирьох мовах у атмосферній акустичній версії.

15. Після фурору треку «Peligroso» нову пісню NK «Elefante» співачку запросили презентувати в Мексику на найтоповіші і авторитетні місцеві канали та радіо. Артистка привезла за океан не тільки свою музику, але і частинку української культури - стилізовану сопілку, яка з'являється і в кліпі на трек.

16. NK створила не одну круту колаборацію з зірками зі світовим ім'ям. Однією з таких став трек «Miami» - колаборація трьох культур від NK Насті Каменських, всесвітньо відомого виконавця реггетона Джейкоба Форевер (Jacob Forever) та домініканського молодого артиста Джессі Франка (Джессі Frank)

17. А кліп на трек «Lollipop», створений у колаборації з іспанським виконавцем Juan Magan, який визнаний у всьому світі за вагому роль в розвитку жанру «Pop Latino» і співпрацював із такими артистами як Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio звучить по всій Іспанії.

18. Трек «Elefante» увійшов у список топ-50 кращих треків світу в Shazam. Так, ім'я української співачки потрапило в один список з зірками світового масштабу, як LADY Gaga, Dua Lipa, Alicia Keys, Black Eyed Peace, The Weekend та ін

19. Автограф Насті зображений на зоряній дошці Shazam поруч з автографами артистів світової величини. А NK стала першою серед українських артистів, кого запросили в головний офіс Shazam в Нью-Йорку.

20. Любов Насті до спорту, бажання працювати над собою і надихати на зміни на краще своїх шанувальниць переросли в успішний проект - власний бренд спортивного одягу NKsport. Головна його мета – мотивувати дівчат на роботу над своїм тілом і розбудити бажання займатися спортом.

21. Як головний спортивний мотиватор Настя стала почесним іншому жіночої Ліги Чемпіонів UEFA 2018 року.

22. Загальна кількість переглядів кліпів на YouTube склала 325 739 558 мільйонів. А справжніми диджитальными проривами стали кліпи «Elefante», який набрав 50 мільйонів переглядів менше, ніж за 5 місяців, і «Попа як у Кім» з 60 мільйонами переглядів.

NK - ELEFANTE

23. NK - справжній трендсеттер в соцмережах. Настя стала першою поп-артисткою, яка запустила лайфстайл-відеоблог на Youtube. Щире бажання мотивувати сучасну молодь на активний спосіб життя і заняття спортом допомогла співачці зібрати численну аудиторію передплатників. І до сьогоднішнього дня кількість їх кількість перевалила за 1 мільйон. В Instagram за зіркою стежить 5 мільйонів чоловік.

24. NK задає тренди і в популярній соцмережі TikTok, де за Настею стежить майже мільйон користувачів. Під її трек «Elefante» понад 800 тисяч людей зняли свої відео, а сама співачка провела майстер-клас зі створення креативних відео. Настя також першою серед українських артистів провела мотиваційний ефір на відеоплатформу, до якого долучилися понад 150 тисяч глядачів.

25. Настя стала першою українською співачкою, яка вже двічі засяяла зі своїми треками на білбордах у самому серці Нью-Йорка на Таймс-Сквер. Зазвичай на них можна зустріти самих топових зірок світу, таких як Джастін Бібер, Селена Гомез, Шакіра та ін

26. У 2017 році Настя Каменських зайняла почесне місце судді і наставника вокального шоу «Х-Фактор». І вже через рік NK стає тренером-переможцем разом з дуетом ZBSband.

27. NK створює музику, для якої немає меж. І останні успіхи її треку «Elefante» це підтверджує: пісня підкорює чарти Іспанії, Італії, Туреччини, Румунії і навіть Індії!

28. У 2020 році NK зайняла крісло тренера вокального шоу «Голос країни», і вперше в історії проекту для їх з ПТП команди продюсери змінили правила і дозволили створити дует з учасників, так як Настя не була готова відпустити жодного з них.

29. NK також виступила на київському концерті популярного у всьому світі колумбійського співака Maluma. Після концерту артист зізнався, що NK - справжня красуня. А те, що в Україні є така співачка світового рівня NK - неймовірно круто.

Каменських і Maluma

30. Звання головного зоряного натхненника і мотиватора вже давно закріпилося за NK, і вона завжди мотивувала своїх шанувальників займатися спортом. Під час карантину вона вирішила підтримати всіх, хто залишається вдома і провела цикл спортивних тренувань в ефірі Instagram. Крім того, вона створила креативний спецпроект зі зручними короткими відеотренуваннями для YouTube під музику, щоб кожен бажаючий міг в будь-який час займатися спортом разом з нею.

31. Величезна кількість позитивних відгуків про тренування надихнули Настю і вона зрозуміла, що може зробити ще більше для своїх шанувальників. Так з'явився 21-денний мотиваційний курс «Життя в стилі NK», на якому Настя ділиться своїми секретами, як знайти життєвий баланс та джерело своєї мотивації. Курс на Instagram-сторінці співачці NKblog відкритий і безкоштовний і приєднатися до нього можна в будь-який час.

32. NK - справжня дівчина-космополіт. Живе в Україні, зростала в Італії, об'їздила з гастролями весь світ і зараз живе фактично на два континенти - адже зірка вже підкорила серця мільйонів в Латинській Америці.

33. Крім приголомшливих успіхів у кар'єрі співачка щаслива і в особистому житті: коханий чоловік, гармонія в сім'ї і ідилія у відносинах. Найкрасивіша пара нашого шоубізу, дивлячись на яких починаєш вірити в любов. Разом - вони згортають гори і створюють гучні хіти, які підкорюють весь світ. І ми впевнені, що це тільки початок.